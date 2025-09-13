Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kinoafisha
TV Shows
The Sopranos
Articles
Статьи о сериале «The Sopranos»
About
Seasons
Reviews
Stills
Cast and roles
Soundtrack
Posters
Trailers
Quotes
Статьи о сериале «The Sopranos»
All info
Топ-5 лучших за последние 30 лет сериалов по версии IMDb: убрали «Во все тяжкие», а вот свежак 2025-го попал в список
С каждым рискуете пропасть на неделю.
6 comments
13 September 2025 13:17
Мафиози с деменцией — самый опасный: пересмотрел «Сопрано» дважды и понял, в чем трагедия дяди Джуниора
Персонаж ужасен и одновременно жалок.
Write review
19 August 2025 10:23
Живая легенда: телесериальные персонажи, которые сделали свои шоу (и себя) культовыми
2000-е годы все будут вспоминать как лучшее время благодаря им в том числе.
Write review
15 August 2025 17:09
«Игра престолов» за бортом: в этих 5 сериалах все сезоны на вес золото — в топе нет «Во все тяжкие», но есть его спин-офф
Проекты, смотря которые теряешь ход времени.
3 comments
8 August 2025 16:40
У Уолтера Уайта был крестный отец из мафии Нью-Джерси: о связях Хайзенберга рассказал сам Крэнстон
Без этого мужчины не было бы самого опасного учителя по химии.
Write review
2 August 2025 08:56
Историческая драма, культовый триллер и затягивающий сай-фай: топ-5 сериалов, которые Джордж Мартин рекомендует посмотреть каждому
В этот раз поклонников «Игры престолов» выбор писателя точно порадует.
Write review
3 July 2025 17:09
Джеймс Гандольфини почти сыграл в культовой классике по Стивену Кингу — но выбыл из проекта, чтобы сняться в другой классике по сценарию Тарантино
Хотя создатели фильма уж очень хотели видеть актера в той самой роли, в обиде все равно никто не остался.
Write review
3 July 2025 10:23
Пока ждем второй сезон: классные сериалы, которые стоит посмотреть после «Гангстерленда»
Новинка с Томом Харди в главной роли стала одним из главных хитов последних месяцев.
Write review
29 June 2025 08:56
«Раздражало больше всего»: создатель «Сопрано» обвел всех в финале вокруг пальца — обсуждают неправильный момент
Вовсе неважно, что произошло с Тони после черного экрана.
1 comment
27 June 2025 08:27
Мартин Скорсезе забросил «Клан Сопрано» после первой серии: причина очень неожиданная и поклонники сериала не поймут
Именитый режиссер питает особую любовь к гангстерскому жанру, но понять и принять хитовый сериал того же жанра так и не смог.
Write review
22 June 2025 11:50
Итальянская братва рвется к власти: это «Бригада» или «Клан Сопрано»? Угадайте культовый сериал о бандитах по жизненной цитате
И конечно же здесь не будет банальностей уровня «могут стрелять по мне, а зацепят вас»
Write review
17 June 2025 07:00
«Что это за дичь, что это к черту такое?»: реальные гангстеры тоже смотрели «Клан Сопрано» и не верили своим глазам
Отдельного упоминания удостоился Джеймс Гандольфини.
Write review
16 June 2025 18:07
Не «Игрой престолов» едины: топ-5 практически идеальных сериалов от HBO
Неспроста в топах всех мировых рейтингов по-прежнему остаются самые разные проекты от студии.
2 comments
6 June 2025 10:23
Их не спасли ни Кейт Уинслет, ни Хелен Миррен: топ-5 худших мини-сериалов от HBO
Хорошо, что у них всего один сезон.
1 comment
3 June 2025 21:02
«Клан Сопрано» не появился бы на свет без этой малоизвестной драмы с привкусом виски, мороженого и безнадеги
А еще здесь в эпизодической роли снялся Сэмюэл Л. Джексон.
Write review
7 May 2025 19:34
Рейтинги зашкаливают, зрители строчат положительные отзывы: топ-5 лучших сериалов всех времен по версии IMDb
Среди современных производственных компаний можно насчитать десятки тех, которые смогли создать самые успешные сериалы в истории, — но HBO среди таких остается бессменным лидером.
5 comments
26 April 2025 09:54
«Игра престолов» не вошла в топ-10 сериалов HBO: уступает роскошным драмам и 1 комедии
Неожиданный результат показали исследования зарубежных авторитетных журналов.
Write review
19 March 2025 11:50
Восхищались «Сопрано»? А ведь из-за Тони HBO потерял 100 миллионов и чуть не закрыл сериал
Исполнитель главной роли вел войну, но не как мафиози.
Write review
25 February 2025 20:03
Поднимают уровень тестостерона: 6 брутальных сериалов, которые понравятся любителям боевиков и драмы
Женщинам понравятся, но в отдельных сценах будут закрывать глаза.
Write review
25 February 2025 11:21
Выбраны топ-5 сериалов всех времен и народов: «Игре престолов» и «Во все тяжкие» противостоит новинка СТС
Российский многосерийник оценили на очень высокий бал.
9 comments
13 December 2024 21:38
5 сериальных эпизодов, которые оценили выше многих голливудских фильмов: в топе «Во все тяжкие» и «Симпсоны»
Рейтинг на IMDb у них зашкаливает.
Write review
6 September 2024 14:20
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree