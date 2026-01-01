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Filming locations
Filming Locations: The Resident
Atlanta, Georgia, USA
Iconic scenes & Locations
Chastain Park Memorial Hospital
Woodruff Arts Center - 1280 Peachtree St NE, Atlanta, Georgia, USA
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Kc1920
Conyers, Georgia, USA
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Location of free clinic
The Castle 87 15th St NE, Atlanta, GA 30309, USA
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Blankets Creek Bike Trail
Canton, Georgia, USA
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