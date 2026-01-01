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The Rain
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Season 1 Cast of the Series The Rain (2018)
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"The Rain" cast
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Alba August
Lucas Lynggaard Tønnesen
Mikkel Boe Følsgaard
Martin
Lukas Løkken
Patrick
Jessica Dinnage
Lea
Sonny Lindberg
Jean
Angela Bundalovic
Beatrice
Johannes Kuhnke
Sten
Anders Mossling
Lars Simonsen
Frederik
Iben Hjejle
Ellen
Jacob Lohmann
Thomas
Anna Bjelkerud
Kaya Toft Loholt
Bertil Smith
Nicolai Dahl Hamilton
Thea Glindorf
Kasper Løfvall Stensbirk
Ramadan Husseini
Bertil De Lorenzi
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