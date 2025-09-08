Menu
The Queen's Gambit
Articles
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Soundtrack
Posters
Quotes
All info
Попросили ИИ назвать 5 сериалов, цепляющих с первых минут: составил крутой топ-5 с рейтингами 8+ — и детективы, и спорт, и дорама
Правда, есть нюанс: вы уже могли видеть эти легенды. Но если нет — срочно включайте и знайте, что мы вам завидуем.
2 comments
8 September 2025 16:40
Гамбит советской шахматистки: Netflix лишился миллионов из-за ошибки в «Ходе королевы»
Изначально речь шла о семизначных цифрах.
Write review
26 June 2025 14:15
У Квентина Тарантино целый список любимых сериалов — среди них есть даже легендарный ситком и хит от Нетфликса
Драматический сериал с Аней Тейлор-Джой в главной роли завоевала целую коллекцию самых престижных премией — не зря Тарантино его хвалит.
Write review
30 May 2025 17:38
В нем есть королева, но нет драконов: Джордж Мартин в восторге от одного сериала Netflix
Предпочел его большинству хитов HBO.
Write review
9 May 2025 10:23
«Действительно нас характеризует»: этот сериал Netflix покорил русских шахматистов
Впервые на платформе СССР и ее жителей не высмеивали, а почитали.
Write review
22 February 2025 19:05
Топ-3 мини-сериала для тех, кто ценит свое время: пригодятся теплыми осенними вечерами
Не все любят шоу по 10 сезонов и 238 серий.
Write review
3 September 2024 15:00
Тест: на какой сериал Netflix похожа ваша жизнь? Ответьте на 5 вопросов и узнайте
Костюмированная мелодрама или тот еще боевик?
Write review
15 August 2024 18:30
