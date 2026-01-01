|Title
|Artist
|Time
|1
|Opening Titles (Live)
|Protector 101
|0:32
|2
|Welcome to L.S. (Live)
|Protector 101
|4:02
|3
|Beach Sniper (Live)
|Protector 101
|1:55
|4
|Faulty Silencer (Live)
|Protector 101
|3:00
|5
|Airport Shootout (Live)
|Protector 101
|3:12
|6
|911 (Live)
|Protector 101
|0:43
|7
|Evade (Live)
|Protector 101
|3:00
|8
|Locked Out (Live)
|Protector 101
|1:02
|9
|Get Out of the City Tonight (Live)
|Protector 101
|2:33
|10
|Hero Syndrome (Live)
|Protector 101
|4:56
|11
|Road Kill (Live)
|Protector 101
|6:22
|12
|The Only Way Out Is Back (Live)
|Protector 101
|4:15
|13
|Devil and Reaper (Live)
|Protector 101
|1:28
|14
|Passenger (Live)
|Protector 101
|1:44
|15
|Driver With a Death Wish (Live)
|Protector 101
|2:32
|16
|Keep Trying (Live)
|Protector 101
|3:13
|17
|End Titles (Live)
|Protector 101
|3:53