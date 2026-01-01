Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows The Protector Soundtrack

Soundtrack from "The Protector"

Music from "The Protector" All info
To Live and Die in L.S. (Original Soundtrack)
To Live and Die in L.S. (Original Soundtrack) 17 tracks. Protector 101
Listen
Title Artist Time
1 Opening Titles (Live) Protector 101 0:32
2 Welcome to L.S. (Live) Protector 101 4:02
3 Beach Sniper (Live) Protector 101 1:55
4 Faulty Silencer (Live) Protector 101 3:00
5 Airport Shootout (Live) Protector 101 3:12
6 911 (Live) Protector 101 0:43
7 Evade (Live) Protector 101 3:00
8 Locked Out (Live) Protector 101 1:02
9 Get Out of the City Tonight (Live) Protector 101 2:33
10 Hero Syndrome (Live) Protector 101 4:56
11 Road Kill (Live) Protector 101 6:22
12 The Only Way Out Is Back (Live) Protector 101 4:15
13 Devil and Reaper (Live) Protector 101 1:28
14 Passenger (Live) Protector 101 1:44
15 Driver With a Death Wish (Live) Protector 101 2:32
16 Keep Trying (Live) Protector 101 3:13
17 End Titles (Live) Protector 101 3:53
Listen to songs from "The Protector" (2018) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "The Protector" in different languages are free for listening online.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more