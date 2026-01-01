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Kinoafisha TV Shows The Originals Seasons Season 2 Cast and roles

Season 2 Cast of the Series The Originals (2014)

"The Originals" cast All info
Joseph Morgan
Joseph Morgan
Daniel Gillies
Daniel Gillies
Elijah Mikaelson Phoebe Tonkin
Phoebe Tonkin
Hayley Marshall Charles Michael Davis
Charles Michael Davis
Marcel Gerard
Leah Pipes
Camille O'Connell
Danielle Campbell
Danielle Campbell
Davina Claire
Chase Coleman
Sebastian Roché
Yusuf Gatewood
Yusuf Gatewood
Vincent Griffith Claire Holt
Claire Holt
Rebekah Mikaelson Nathaniel Buzolic
Nathaniel Buzolic
Nina Dobrev
Nina Dobrev
Colin Woodell
Colin Woodell
Alice Evans
Daniel Sharman
Daniel Sharman
Steven Krueger
Steven Krueger
Nishi Munshi
Yusuf Gatewood
Yusuf Gatewood
Natalie Dreyfuss
Riley Voelkel
Riley Voelkel
Freya Mikaelson Nathan Parsons
Nathan Parsons
Maisie Richardson-Sellers
Maisie Richardson-Sellers
Sonja Sohn
Sonja Sohn
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