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Season 2 Cast of the Series The Originals (2014)
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"The Originals" cast
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Joseph Morgan
Daniel Gillies
Elijah Mikaelson
Phoebe Tonkin
Hayley Marshall
Charles Michael Davis
Marcel Gerard
Leah Pipes
Camille O'Connell
Danielle Campbell
Davina Claire
Chase Coleman
Sebastian Roché
Yusuf Gatewood
Vincent Griffith
Claire Holt
Rebekah Mikaelson
Nathaniel Buzolic
Nina Dobrev
Colin Woodell
Alice Evans
Daniel Sharman
Steven Krueger
Nishi Munshi
Yusuf Gatewood
Natalie Dreyfuss
Riley Voelkel
Freya Mikaelson
Nathan Parsons
Maisie Richardson-Sellers
Sonja Sohn
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