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Season 1 Cast of the Series The Originals (2013)
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"The Originals" cast
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Joseph Morgan
Daniel Gillies
Elijah Mikaelson
Claire Holt
Rebekah Mikaelson
Phoebe Tonkin
Hayley Marshall
Charles Michael Davis
Marcel Gerard
Leah Pipes
Camille O'Connell
Daniella Pineda
Sophie Deveraux
Danielle Campbell
Davina Claire
Sebastian Roché
Eka Darville
Todd Stashwick
Shannon Kane
Steven Krueger
Michael Trevino
Nathaniel Buzolic
Elyse Levesque
Malaya Rivera Drew
Yasmine Al-Bustami
Natalie Dreyfuss
Shane Coffey
Peta Sergeant
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