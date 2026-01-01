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Kinoafisha TV Shows The Originals Seasons Season 1 Cast and roles

Season 1 Cast of the Series The Originals (2013)

"The Originals" cast All info
Joseph Morgan
Joseph Morgan
Daniel Gillies
Daniel Gillies
Elijah Mikaelson Claire Holt
Claire Holt
Rebekah Mikaelson Phoebe Tonkin
Phoebe Tonkin
Hayley Marshall Charles Michael Davis
Charles Michael Davis
Marcel Gerard
Leah Pipes
Camille O'Connell
Daniella Pineda
Daniella Pineda
Sophie Deveraux Danielle Campbell
Danielle Campbell
Davina Claire
Sebastian Roché
Eka Darville
Todd Stashwick
Todd Stashwick
Shannon Kane
Steven Krueger
Steven Krueger
Michael Trevino
Michael Trevino
Nathaniel Buzolic
Nathaniel Buzolic
Elyse Levesque
Elyse Levesque
Malaya Rivera Drew
Yasmine Al-Bustami
Natalie Dreyfuss
Shane Coffey
Peta Sergeant
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