Статьи о сериале «The Originals»

А разговоров-то было: фанаты «Дневников вампира» не поняли этот сюжетный трюк с Клаусом в «Древних»
А разговоров-то было: фанаты «Дневников вампира» не поняли этот сюжетный трюк с Клаусом в «Древних» Главный герой получился не самым сообразительным.
4 comments
20 August 2025 07:29
Кадры из сериала «Дневники вампира»
Самый опасный вампир и главная сплетница Мистик Фоллс: в какой серии «Дневников вампира» Клаус закрутил с Кэролайн Не могли быть вместе, но все равно пытались.
11 April 2025 10:52
Сальваторе ногу сломит: как смотреть «Дневники вампиров» и спин-оффы, чтобы окончательно не запутаться
Сальваторе ногу сломит: как смотреть «Дневники вампиров» и спин-оффы, чтобы окончательно не запутаться Поделились подробным гайдом для тех, кто хочет окунуться в мистическую жизнь маленького городка. 
2 comments
10 April 2025 07:58
