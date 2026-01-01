Menu
Kinoafisha TV Shows The Office Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: The Office

  • Santa Clarita, California, USA

Iconic scenes & Locations

Exterior
Scranton, Pennsylvania, USA
Exterior
Stamford, Connecticut, USA
Studio
Los Angeles, California, USA
Studio
Chandler Valley Center Studios - 13927 Saticoy St, Panorama City, Los Angeles, California, USA
Dunder Miffin Paper Company; exteriors
3322 La Cienega Place - Los Angeles, California, USA
Dunder Mifflin
Stage 2, Chandler Valley Center Studios - 13927 Saticoy St, Panorama City, California, USA
