Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kinoafisha
TV Shows
The Office
Filming locations
Filming Dates & Locations
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Soundtrack
Posters
Trailers
Quotes
Filming locations
Filming Locations: The Office
Santa Clarita, California, USA
Iconic scenes & Locations
Exterior
Scranton, Pennsylvania, USA
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Exterior
Stamford, Connecticut, USA
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Studio
Los Angeles, California, USA
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Studio
Chandler Valley Center Studios - 13927 Saticoy St, Panorama City, Los Angeles, California, USA
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dunder Miffin Paper Company; exteriors
3322 La Cienega Place - Los Angeles, California, USA
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dunder Mifflin
Stage 2, Chandler Valley Center Studios - 13927 Saticoy St, Panorama City, California, USA
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree