Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kinoafisha
TV Shows
The Office
Articles
Статьи о сериале «The Office»
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Soundtrack
Posters
Trailers
Quotes
Статьи о сериале «The Office»
All info
На повторе уже десятый раз и не надоедает: лучшие сериалы, которые хочется пересматривать снова и снова
Некоторые из них — лучшие варианты для телемарафона этой осенью.
Write review
21 September 2025 07:58
Новый комедийный боевик со звездой «Офиса» не сильно понравился критикам — а вот зрители в восторге
По словам многих, актеру наконец удалось перестать быть заложником своей самой известной роли.
Write review
20 September 2025 13:46
Создатели «Газеты» рассказали, что общего у спиноффа с «Офисом» (спойлер: разница только в персонажах)
Еще одну историю, развернувшуюся в киновселенной «Офиса», уже можно посмотреть онлайн.
Write review
7 September 2025 08:27
Долгожданный спин-офф «Офиса» стартовал с 85% свежести: сериал критикуют и хвалят одновременно — разбираемся, что пошло не так
Отзывы довольно противоречивые.
Write review
4 September 2025 19:10
«Худшее время»: финальные серии «Офиса» довели Дакоту Джонсон до ручки — о коллегах вспоминает только плохое
Атмосфера на съемках была напряженной.
Write review
3 September 2025 10:52
Запоминаем самые долгожданные премьеры сентября: ждем «Уэнсдей», спин-офф «Офиса» и новый сезон японской «Игры в кальмара»
Запишите даты, чтобы не пропустить.
Write review
25 August 2025 09:54
Живая легенда: телесериальные персонажи, которые сделали свои шоу (и себя) культовыми
2000-е годы все будут вспоминать как лучшее время благодаря им в том числе.
Write review
15 August 2025 17:09
Создатель «Офиса» раскрыл причину выбора газетной редакции для тематики будущего спиноффа — идея сильно отличается от того, как строился оригинальный сериал
Новое шоу должно послужить вдохновением для журналистов по всему миру.
Write review
14 August 2025 10:23
Актеры из «Офиса» выбрали самую мудрую фразу в сериале — фанатов шоу она наверняка заставит прослезиться
Несмотря на «кринжевость» многих моментов, главные герои в «Офисе» все-таки были сильно привязаны друг к другу — как и актеры.
1 comment
4 August 2025 16:11
Новый «Офис» будет не просто ремейком: авторы обещают удивить, а премьера уже скоро — публикуем дату выхода
Псевдодокументалка сохранит свои главные фишки — так что есть надежда на успех.
Write review
31 July 2025 18:07
Звезда «Офиса» работала в кинотеатре и водила старенькую «Хонду» во время съемок сериала — сейчас она мультимиллионер
Молодое поколение уж точно сможет понять мотивацию актрисы.
Write review
26 July 2025 08:27
Настоящее сценарное мастерство: топ-5 эпизодов любимых ситкомов, которые фанаты засматривают до дыр
И с каждым новым просмотром они становятся только лучше.
Write review
14 July 2025 13:17
Темные лошадки: сериалы, колоссального успеха которых никто не мог предсказать
Понять некоторые из них — та еще задачка, но фанатеть от таких сериалов это все равно не мешает.
Write review
11 July 2025 21:01
У создателей «Американской семейки» изначально была другая задумка с форматом шоу — оно должно было быть похоже на «Офис»
Главного героя из сериала в итоге вырезали, но стилистику жанра все-таки сохранили.
Write review
29 May 2025 20:30
Думали, что дальше и некуда: топ-5 сериалов с последним сезоном хуже, чем у «Игры престолов»
Хитовый сериал по мотивам книг Джорджа Мартина оказался лишь одним из тех, чей успешный старт не помог довести дело до такого же успешного конца.
Write review
12 May 2025 13:17
Лучшее из лучшего: топ-5 оригинальных сериалов, которые можно посмотреть на Нетфликсе уже сейчас
Эти шоу стали настоящими хитами — возможно, и вам стоит их оценить.
Write review
10 April 2025 17:09
Джон Красински — пример новой сексуальности: как герой мемов из «Офиса» стал мечтой современных женщин
Представительницы прекрасного пола поддержали выбор журнала People.
Write review
13 November 2024 19:10
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree