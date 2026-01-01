The Night of (Music From the HBO Original Series) 27 tracks. Jeff Russo Listen

Title Artist Time 1 The Night Of (Main Title Screen Version Quartet) Jeff Russo 1:24 2 Subtle Beast Jeff Russo 2:56 3 Andrea’s Cat Jeff Russo 2:19 4 Crisco & Cellophane Jeff Russo 1:49 5 21st Precinct Jeff Russo 1:26 6 The Tombs Jeff Russo 3:34 7 Freddy’s Intro Jeff Russo 0:53 8 Cot On Fire Jeff Russo 2:58 9 The Plea Jeff Russo 1:37 10 Say the Words for Me Jeff Russo 1:36 11 Helen’s Intro Jeff Russo 0:48 12 Dr. Katz Jeff Russo 3:22 13 The Philistines Jeff Russo 0:57 14 Did I Raise an Animal? Jeff Russo 2:15 15 Father of a Killer Jeff Russo 0:51 16 The Waving Cat Jeff Russo 1:17 17 The Kiss Jeff Russo 1:09 18 Notice to Appear Jeff Russo 1:22 19 Naz’s Testimony Jeff Russo 2:25 20 Ladies and Gentlemen Jeff Russo 0:59 21 Outbreak Jeff Russo 2:30 22 Tattoo Jeff Russo 2:27 23 Deliberation Jeff Russo 1:21 24 The Call of the Wild Jeff Russo 3:10 25 The Squadroom Jeff Russo 0:56 26 The Night Of (Main Title Extended - Piano and Orchestra) Jeff Russo 2:10 27 The Night Of (End Credits) Jeff Russo 1:06

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