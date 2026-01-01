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Kinoafisha TV Shows The Night Of Soundtrack

Soundtrack from "The Night Of"

Music from "The Night Of" All info
The Night of (Music From the HBO Original Series)
The Night of (Music From the HBO Original Series) 27 tracks. Jeff Russo
Listen
Title Artist Time
1 The Night Of (Main Title Screen Version Quartet) Jeff Russo 1:24
2 Subtle Beast Jeff Russo 2:56
3 Andrea’s Cat Jeff Russo 2:19
4 Crisco & Cellophane Jeff Russo 1:49
5 21st Precinct Jeff Russo 1:26
6 The Tombs Jeff Russo 3:34
7 Freddy’s Intro Jeff Russo 0:53
8 Cot On Fire Jeff Russo 2:58
9 The Plea Jeff Russo 1:37
10 Say the Words for Me Jeff Russo 1:36
11 Helen’s Intro Jeff Russo 0:48
12 Dr. Katz Jeff Russo 3:22
13 The Philistines Jeff Russo 0:57
14 Did I Raise an Animal? Jeff Russo 2:15
15 Father of a Killer Jeff Russo 0:51
16 The Waving Cat Jeff Russo 1:17
17 The Kiss Jeff Russo 1:09
18 Notice to Appear Jeff Russo 1:22
19 Naz’s Testimony Jeff Russo 2:25
20 Ladies and Gentlemen Jeff Russo 0:59
21 Outbreak Jeff Russo 2:30
22 Tattoo Jeff Russo 2:27
23 Deliberation Jeff Russo 1:21
24 The Call of the Wild Jeff Russo 3:10
25 The Squadroom Jeff Russo 0:56
26 The Night Of (Main Title Extended - Piano and Orchestra) Jeff Russo 2:10
27 The Night Of (End Credits) Jeff Russo 1:06
Listen to songs from "The Night Of" (2016) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "The Night Of" in different languages are free for listening online.
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