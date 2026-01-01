|Title
|Artist
|Time
|1
|The Night Of (Main Title Screen Version Quartet)
|Jeff Russo
|1:24
|2
|Subtle Beast
|Jeff Russo
|2:56
|3
|Andrea’s Cat
|Jeff Russo
|2:19
|4
|Crisco & Cellophane
|Jeff Russo
|1:49
|5
|21st Precinct
|Jeff Russo
|1:26
|6
|The Tombs
|Jeff Russo
|3:34
|7
|Freddy’s Intro
|Jeff Russo
|0:53
|8
|Cot On Fire
|Jeff Russo
|2:58
|9
|The Plea
|Jeff Russo
|1:37
|10
|Say the Words for Me
|Jeff Russo
|1:36
|11
|Helen’s Intro
|Jeff Russo
|0:48
|12
|Dr. Katz
|Jeff Russo
|3:22
|13
|The Philistines
|Jeff Russo
|0:57
|14
|Did I Raise an Animal?
|Jeff Russo
|2:15
|15
|Father of a Killer
|Jeff Russo
|0:51
|16
|The Waving Cat
|Jeff Russo
|1:17
|17
|The Kiss
|Jeff Russo
|1:09
|18
|Notice to Appear
|Jeff Russo
|1:22
|19
|Naz’s Testimony
|Jeff Russo
|2:25
|20
|Ladies and Gentlemen
|Jeff Russo
|0:59
|21
|Outbreak
|Jeff Russo
|2:30
|22
|Tattoo
|Jeff Russo
|2:27
|23
|Deliberation
|Jeff Russo
|1:21
|24
|The Call of the Wild
|Jeff Russo
|3:10
|25
|The Squadroom
|Jeff Russo
|0:56
|26
|The Night Of (Main Title Extended - Piano and Orchestra)
|Jeff Russo
|2:10
|27
|The Night Of (End Credits)
|Jeff Russo
|1:06