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Kinoafisha TV Shows The Mentalist Seasons Season 3 Cast and roles

Season 3 Cast of the Series The Mentalist (2010)

"The Mentalist" cast All info
Simon Baker
Simon Baker
Patrick Jane Robin Tunney
Robin Tunney
Teresa Lisbon Tim Kang
Tim Kang
Kimball Cho Owain Yeoman
Owain Yeoman
Wayne Rigsby Amanda Righetti
Amanda Righetti
Grace Van Pelt
Jim Beaver
Alon Abutbul
Alon Abutbul
Kwesi Boakye
John Billingsley
Sherman Augustus
Michael Gaston
Michael Gaston
Asher Monroe
Holley Fain
Robert Cicchini
Wesam Keesh
Wesam Keesh
Lela Loren
Lela Loren
David Alan Basche
David Alan Basche
Malcolm McDowell
Malcolm McDowell
Chris Coy
Chris Coy
Shanley Caswell
Shanley Caswell
Yancy Butler
Yancy Butler
Steve Railsback
Alan Blumenfeld
Jordan Belfi
Jordan Belfi
Arye Gross
Stacy Edwards
Emily Baldoni
Emily Baldoni
Frances Conroy
Frances Conroy
Amy Hill
Amy Hill
Christina Cox
Kari Coleman
Angela Featherstone
P.J. Byrne
P.J. Byrne
Omid Abtahi
Omid Abtahi
Keri Lynn Pratt
Dylan Bruno
Arturo Del Puerto
Jessy Schram
Jessy Schram
Kaitlyn Dever
Kaitlyn Dever
Jake McLaughlin
Jake McLaughlin
Jack Coleman
Jack Coleman
David Noroña
Ravi Kapoor
Josh Braaten
Jonathan Baron
Marisa Echeverria
Marisa Echeverria
Michael Maize
Patrick Cavanaugh
Robert Pine
Silas Weir Mitchell
Silas Weir Mitchell
Marlene Forte
Helena Mattsson
Helena Mattsson
M.C. Gainey
M.C. Gainey
Heather McComb
Jamie Harris
Cristine Rose
Rebecca Field
Kerry O'Malley
Kerry O'Malley
John Prosky
Mozhan Marnò
Mozhan Marnò
Ever Carradine
Megan Gallacher
Adam Kulbersh
Eric Winter
Eric Winter
Brad Greenquist
Brad Greenquist
Chris Ellis
Chris Ellis
Dakin Matthews
James Morrison
James Morrison
Connor Trinneer
Connor Trinneer
Devon Sorvari
Ethan Phillips
Ethan Phillips
J. August Richards
J. August Richards
Derek Webster
Derek Webster
Brittany Ishibashi
Brittany Ishibashi
Zoe McLellan
Clifton Powell
Olesya Rulin
John Mese
Marnette Patterson
Rebecca Wisocky
Rebecca Wisocky
Lochlyn Munro
Lochlyn Munro
Richard Roundtree
Richard Roundtree
Conor O'Farrell
Michele Hicks
Sarah Adina
Louis Herthum
Louis Herthum
Drew Garrett
Pruitt Taylor Vince
Pruitt Taylor Vince
Cheryl Texiera
Leilani Sarelle
Paola Turbay
Brian Cousins
Carlos Jacott
Patrick St. Esprit
William Ragsdale
David Warshofsky
David Warshofsky
Nestor Serrano
Nestor Serrano
Ruben Garfias
Michael Jace
Johnny Sneed
Linda Park
Eric Pierpoint
Daniel Travis
Patricia Rae
William Francis McGuire
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