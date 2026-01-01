Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows The Mandalorian Soundtrack

Soundtrack from "The Mandalorian"

Music from "The Mandalorian" All info
The Mandalorian: Season 2 - Vol. 2 (Chapters 13-16) [Original Score]
The Mandalorian: Season 2 - Vol. 2 (Chapters 13-16) [Original Score] 16 tracks. Людвиг Йоранссон
Listen
The Mandalorian: Season 2 - Vol. 1 (Chapters 9-12) [Original Score]
The Mandalorian: Season 2 - Vol. 1 (Chapters 9-12) [Original Score] 13 tracks. Людвиг Йоранссон
Listen
The Mandalorian: Chapter 6 (Original Score)
The Mandalorian: Chapter 6 (Original Score) 11 tracks. Людвиг Йоранссон
Listen
The Mandalorian: Chapter 8 (Original Score)
The Mandalorian: Chapter 8 (Original Score) 11 tracks. Людвиг Йоранссон
Listen
The Mandalorian: Chapter 1 (Original Score)
The Mandalorian: Chapter 1 (Original Score) 9 tracks. Людвиг Йоранссон
Listen
The Mandalorian: Chapter 5 (Original Score)
The Mandalorian: Chapter 5 (Original Score) 8 tracks. Людвиг Йоранссон
Listen
The Mandalorian: Chapter 4 (Original Score)
The Mandalorian: Chapter 4 (Original Score) 8 tracks. Людвиг Йоранссон
Listen
The Mandalorian: Chapter 7 (Original Score)
The Mandalorian: Chapter 7 (Original Score) 8 tracks. Людвиг Йоранссон
Listen
The Mandalorian: Chapter 2 (Original Score)
The Mandalorian: Chapter 2 (Original Score) 8 tracks. Людвиг Йоранссон
Listen
The Mandalorian: Chapter 3 (Original Score)
The Mandalorian: Chapter 3 (Original Score) 7 tracks. Людвиг Йоранссон
Listen
Title Artist Time
1 The Sorcerer Людвиг Йоранссон 3:33
2 The Story Людвиг Йоранссон 6:49
3 A Mandalorian and a Jedi Людвиг Йоранссон 1:57
4 Ahsoka Lives Людвиг Йоранссон 3:43
5 The Seeing Stone Людвиг Йоранссон 2:12
6 Capture the Flag Людвиг Йоранссон 5:38
7 The Armor Людвиг Йоранссон 2:44
8 Invaders on Their Land Людвиг Йоранссон 2:49
9 Brown Eyes Людвиг Йоранссон 2:51
10 Rest in Peace Людвиг Йоранссон 2:44
11 Activated Людвиг Йоранссон 6:08
12 The Sword Людвиг Йоранссон 3:07
13 Troopers Людвиг Йоранссон 2:33
14 A Friend Людвиг Йоранссон 3:52
15 Open the Door Людвиг Йоранссон 4:52
16 Come with Me Людвиг Йоранссон 2:45
Listen to songs from "The Mandalorian" (2019) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "The Mandalorian" in different languages are free for listening online.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more