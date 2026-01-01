|Title
|Artist
|Time
|1
|The Sorcerer
|Людвиг Йоранссон
|3:33
|2
|The Story
|Людвиг Йоранссон
|6:49
|3
|A Mandalorian and a Jedi
|Людвиг Йоранссон
|1:57
|4
|Ahsoka Lives
|Людвиг Йоранссон
|3:43
|5
|The Seeing Stone
|Людвиг Йоранссон
|2:12
|6
|Capture the Flag
|Людвиг Йоранссон
|5:38
|7
|The Armor
|Людвиг Йоранссон
|2:44
|8
|Invaders on Their Land
|Людвиг Йоранссон
|2:49
|9
|Brown Eyes
|Людвиг Йоранссон
|2:51
|10
|Rest in Peace
|Людвиг Йоранссон
|2:44
|11
|Activated
|Людвиг Йоранссон
|6:08
|12
|The Sword
|Людвиг Йоранссон
|3:07
|13
|Troopers
|Людвиг Йоранссон
|2:33
|14
|A Friend
|Людвиг Йоранссон
|3:52
|15
|Open the Door
|Людвиг Йоранссон
|4:52
|16
|Come with Me
|Людвиг Йоранссон
|2:45