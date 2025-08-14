Menu
The Mandalorian
TV Shows
The Mandalorian
Articles
Статьи о сериале «The Mandalorian»
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
В грядущем фильме события должны приобрести небывалый масштаб.
Write review
14 August 2025 16:40
Педро Паскаль мог бы сыграть ведущую роль в главном хорроре этого лета — актер выбыл из проекта по типичной для Голливуда причине
Фильмов с Педро Паскалем в главной роли этим летом могло бы быть еще больше.
Write review
9 August 2025 08:27
За Грогу да: в какой серии «Мандалорца» Дин Джарин снял шлем
А после искуплял свой страшный, по меркам культа, грех.
Write review
12 June 2025 09:54
Хатты, дроид, два ствола: чего ждать от фильма «Мандалорец и Грогу» — экранка трейлера раскрыла детали
Зрителей ждет эпическая битва.
Write review
25 May 2025 10:23
Сходство с Йодой очевидно? Кто родители малыша Грогу из «Мандалорца» — в сериале умолчали, в Сети раскрыли
Хотя официального подтверждения нет и не будет.
Write review
10 May 2025 19:34
В стиле «Острых козырьков», но за 4 млрд долларов: новые «Звездные войны» могли стать самой дорогой криминальной драмой
Амбициозный проект легко бы превзошел и «Мандалорца», и «Андора».
Write review
11 March 2025 10:52
Джеймсу Кэмерону и не снилось: 10 самых дорогих сериалов в истории
Съемки потребовали колоссальных бюджетов.
Write review
1 September 2024 12:00
Плачьте, фаны «Звездных войн»: продолжение «Мандалорца» лишилось любимого зрителями героя
Спин-оффы популярного сериала до добра не довели.
Write review
20 August 2024 09:15
