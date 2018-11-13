Menu
Kinoafisha TV Shows The Luminaries Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: The Luminaries

  • Auckland, New Zealand
  • New Zealand

Iconic scenes & Locations

beach
Hokitika, New Zealand
Filming Dates

  • 13 November 2018 - 31 March 2019
