TV Shows
The Leftovers
Статьи о сериале «The Leftovers»
Тест на IQ: топ-5 сериалов, разобраться в сюжете которых будет сложно даже настоящим гениям
Научно-фантастические сериалы последних лет стали настоящими хитами, но осилить их могут далеко не все.
21 July 2025 12:19
Темные лошадки: сериалы, колоссального успеха которых никто не мог предсказать
Понять некоторые из них — та еще задачка, но фанатеть от таких сериалов это все равно не мешает.
11 July 2025 21:01
Не «Игрой престолов» едины: топ-5 практически идеальных сериалов от HBO
Неспроста в топах всех мировых рейтингов по-прежнему остаются самые разные проекты от студии.
2 comments
6 June 2025 10:23
Покорили с первой минуты: топ сериалов с лучшими премьерными сериями, которые заслужили весь хайп и восторг
Не зря именно эти шоу и спустя десятилетия считаются одними из самых успешных телепроектов современности.
20 May 2025 17:38
Не можете дождаться 2 сезон «Укрытия» целиком? Вот 5 похожих сериалов, где люди живут как в аду
Почти все они уже вышли целиком, а потому теряться в догадках не придется.
17 November 2024 09:54
Безнадега, загадки и море крови: 5 сериалов для тех, кто устал ждать финал 3 сезона «Извне»
Все проекты — с логичным финалом, и осилить их можно даже за выходные.
30 October 2024 14:20
5 сериальных эпизодов, которые оценили выше многих голливудских фильмов: в топе «Во все тяжкие» и «Симпсоны»
Рейтинг на IMDb у них зашкаливает.
6 September 2024 14:20
