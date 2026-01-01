|Title
|Artist
|Time
|1
|The Hour
|Daniel Giorgetti
|2:00
|2
|Previously
|Daniel Giorgetti
|1:26
|3
|Enter Kiki
|Kevin Sargent
|2:38
|4
|Where's Hector?
|Kevin Sargent
|2:48
|5
|Randall Brown
|Kevin Sargent
|1:29
|6
|Betcha I Getcha (feat. Hannah Tointon)
|Kevin Sargent
|2:05
|7
|So Bloody Lost
|Kevin Sargent
|1:29
|8
|Paradise Rhumba
|Kevin Sargent
|2:18
|9
|Kiki Returns
|Kevin Sargent
|0:48
|10
|Night Thoughts
|Kevin Sargent
|2:17
|11
|Never Do a Tango with an Eskimo (feat. Hannah Tointon)
|Kevin Sargent / Connor
|2:19
|12
|Stern & Kiki
|Kevin Sargent
|1:44
|13
|Paradise Club Theme
|Kevin Sargent
|2:35
|14
|The Afternoon Show
|Kevin Sargent
|1:32
|15
|Softly, Softly
|Kevin Sargent / Dudan
|2:38
|16
|Success Is the Best Revenge
|Kevin Sargent
|3:32
|17
|Bel & Hector
|Daniel Giorgetti
|1:39
|18
|Do What You Need to Do
|Kevin Sargent
|2:24
|19
|The Naming of Names
|Kevin Sargent
|1:36
|20
|The Raid
|Kevin Sargent
|2:04
|21
|The Truth Will Set You Free
|Kevin Sargent
|1:52
|22
|The Ghosts
|Kevin Sargent
|0:57
|23
|You Are Possible with Me
|Kevin Sargent
|1:59
|24
|End Credits
|Daniel Giorgetti
|1:16