Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows The Hour Soundtrack

Soundtrack from "The Hour"

Music from "The Hour" All info
The Hour: Season 1 & 2 (Original Television Soundtrack)
The Hour: Season 1 & 2 (Original Television Soundtrack) 24 tracks. Daniel Giorgetti, Kevin Sargent
Listen
Title Artist Time
1 The Hour Daniel Giorgetti 2:00
2 Previously Daniel Giorgetti 1:26
3 Enter Kiki Kevin Sargent 2:38
4 Where's Hector? Kevin Sargent 2:48
5 Randall Brown Kevin Sargent 1:29
6 Betcha I Getcha (feat. Hannah Tointon) Kevin Sargent 2:05
7 So Bloody Lost Kevin Sargent 1:29
8 Paradise Rhumba Kevin Sargent 2:18
9 Kiki Returns Kevin Sargent 0:48
10 Night Thoughts Kevin Sargent 2:17
11 Never Do a Tango with an Eskimo (feat. Hannah Tointon) Kevin Sargent / Connor 2:19
12 Stern & Kiki Kevin Sargent 1:44
13 Paradise Club Theme Kevin Sargent 2:35
14 The Afternoon Show Kevin Sargent 1:32
15 Softly, Softly Kevin Sargent / Dudan 2:38
16 Success Is the Best Revenge Kevin Sargent 3:32
17 Bel & Hector Daniel Giorgetti 1:39
18 Do What You Need to Do Kevin Sargent 2:24
19 The Naming of Names Kevin Sargent 1:36
20 The Raid Kevin Sargent 2:04
21 The Truth Will Set You Free Kevin Sargent 1:52
22 The Ghosts Kevin Sargent 0:57
23 You Are Possible with Me Kevin Sargent 1:59
24 End Credits Daniel Giorgetti 1:16
Listen to songs from "The Hour" (2011) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "The Hour" in different languages are free for listening online.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more