Отличные варианты на вечер после «Долгой прогулки»: 5 мини-сериалов Майка Флэнагана, которые не отпустят вас еще долго
Такое Стивен Кинг точно одобряет.
1 comment
22 September 2025 21:02
Квентин Тарантино в восторге от этого хоррор-сериала на Нетфликсе — это одна из лучших работ Майка Флэнагана
Не зря Стивен Кинг то и дело расхваливает режиссера и коллегу.
1 comment
3 July 2025 10:52
У Квентина Тарантино целый список любимых сериалов — среди них есть даже легендарный ситком и хит от Нетфликса
Драматический сериал с Аней Тейлор-Джой в главной роли завоевала целую коллекцию самых престижных премией — не зря Тарантино его хвалит.
Write review
30 May 2025 17:38
Стивен Кинг назвал этот сериал Майка Флэнагана гениальным — шоу стало адаптацией хитового хоррор-романа
Сам писатель уже давно является большим фанатом Флэнагана, который, в свою очередь, снимает сразу несколько экранизаций произведений Кинга.
1 comment
17 May 2025 11:21
Сам Netflix рекомендует: топ-3 хоррор-сериала с рейтингом выше 7.5 — в списке не обошлось без дорамы
Про зомби, призраков и таинственные убийства.
Write review
14 May 2025 08:27
