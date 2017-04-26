Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
The Handmaid's Tale poster
Kinoafisha TV Shows The Handmaid's Tale Seasons

The Handmaid's Tale All seasons

The Handmaid's Tale 18+
Production year 2017
Country USA
Episode duration 53 minutes
Streaming service Hulu

Series rating

8.0
Rate 13 votes
8.3 IMDb
Write review
All seasons of "The Handmaid's Tale"
The Handmaid's Tale - Season 1 Season 1
10 episodes 26 April 2017 - 14 June 2017
 
The Handmaid's Tale - Season 2 Season 2
13 episodes 25 April 2018 - 11 July 2018
 
The Handmaid's Tale - Season 3 Season 3
13 episodes 5 June 2019 - 14 August 2019
 
The Handmaid's Tale - Season 4 Season 4
10 episodes 27 April 2021 - 16 June 2021
 
The Handmaid's Tale - Season 5 Season 5
10 episodes 14 September 2022 - 9 November 2022
 
The Handmaid's Tale - Season 6 Season 6
10 episodes 8 April 2025 - 27 May 2025
 
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more