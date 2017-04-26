Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Soundtrack
Posters
Trailers
Quotes
Kinoafisha
TV Shows
The Handmaid's Tale
Seasons
The Handmaid's Tale All seasons
The Handmaid's Tale
18+
Production year
2017
Country
USA
Episode duration
53 minutes
Streaming service
Hulu
Series rating
8.0
Rate
13
votes
8.3
IMDb
Write review
All seasons of "The Handmaid's Tale"
Season 1
10 episodes
26 April 2017 - 14 June 2017
Season 2
13 episodes
25 April 2018 - 11 July 2018
Season 3
13 episodes
5 June 2019 - 14 August 2019
Season 4
10 episodes
27 April 2021 - 16 June 2021
Season 5
10 episodes
14 September 2022 - 9 November 2022
Season 6
10 episodes
8 April 2025 - 27 May 2025
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree