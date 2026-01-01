|Title
|Artist
|Time
|1
|Escapes Within
|Adam Taylor, Elisabeth Moss / Adam Taylor
|1:14
|2
|Chased
|Adam Taylor
|3:35
|3
|River Walk
|Adam Taylor
|1:51
|4
|Ofglen and Offred
|Adam Taylor
|1:31
|5
|He Wants To See You
|Adam Taylor
|2:59
|6
|The Smell of Caves
|Adam Taylor, Elisabeth Moss / Adam Taylor
|1:53
|7
|Descending
|Adam Taylor
|1:29
|8
|Nick and Offred
|Adam Taylor
|2:06
|9
|Offred Explores Her Room
|Adam Taylor
|3:29
|10
|Moira and June Escape
|Adam Taylor
|1:51
|11
|Their First Time
|Adam Taylor
|1:36
|12
|Felt Like Love
|Adam Taylor
|3:17
|13
|They Were Once Madly in Love
|Adam Taylor
|1:47
|14
|It’s Happening
|Adam Taylor
|1:34
|15
|Promenade of Stolen Children
|Adam Taylor
|3:10
|16
|Forbidden Love
|Adam Taylor
|1:38
|17
|He’s Alive
|Adam Taylor
|2:23
|18
|Mom’s Got Work
|Adam Taylor
|1:58