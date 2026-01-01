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Kinoafisha TV Shows The Handmaid's Tale Soundtrack

Soundtrack from "The Handmaid's Tale"

Music from "The Handmaid's Tale" All info
The Handmaid's Tale (Deluxe Edition) [Original Series Soundtrack]
The Handmaid's Tale (Deluxe Edition) [Original Series Soundtrack] 18 tracks. Adam Taylor, Elisabeth Moss, Adam Taylor
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Title Artist Time
1 Escapes Within Adam Taylor, Elisabeth Moss / Adam Taylor 1:14
2 Chased Adam Taylor 3:35
3 River Walk Adam Taylor 1:51
4 Ofglen and Offred Adam Taylor 1:31
5 He Wants To See You Adam Taylor 2:59
6 The Smell of Caves Adam Taylor, Elisabeth Moss / Adam Taylor 1:53
7 Descending Adam Taylor 1:29
8 Nick and Offred Adam Taylor 2:06
9 Offred Explores Her Room Adam Taylor 3:29
10 Moira and June Escape Adam Taylor 1:51
11 Their First Time Adam Taylor 1:36
12 Felt Like Love Adam Taylor 3:17
13 They Were Once Madly in Love Adam Taylor 1:47
14 It’s Happening Adam Taylor 1:34
15 Promenade of Stolen Children Adam Taylor 3:10
16 Forbidden Love Adam Taylor 1:38
17 He’s Alive Adam Taylor 2:23
18 Mom’s Got Work Adam Taylor 1:58
Listen to songs from "The Handmaid's Tale" (2017) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "The Handmaid's Tale" in different languages are free for listening online.
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