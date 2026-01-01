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Kinoafisha TV Shows The Handmaid's Tale Awards

"The Handmaid's Tale" updates

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Golden Globes, USA 2018 Golden Globes, USA 2018
Best Television Series - Drama
Winner
Best TV Actress - Drama
Winner
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 2022 Golden Globes, USA 2022
Best TV Actress - Drama
Nominee
Golden Globes, USA 2019 Golden Globes, USA 2019
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
 Best TV Actress - Drama
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Winner
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role
Nominee
 Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Contemporary Hairstyling
Nominee
 Outstanding Contemporary Hairstyling
Nominee
 Outstanding Contemporary Makeup (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Contemporary Makeup (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Nominee
 Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Nominee
 Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Winner
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Winner
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Winner
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Winner
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (One Hour)
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Nominee
 Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Nominee
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Nominee
 Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (One Hour)
Nominee
 Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Winner
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Winner
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Winner
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (One Hour)
Nominee
 Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role
Nominee
 Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Nominee
 Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Nominee
 Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Nominee
 Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Nominee
 Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role
Nominee
 Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Winner
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Winner
Outstanding Directing for a Drama Series
Winner
Outstanding Directing for a Drama Series
Winner
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Winner
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary or Fantasy Program (One Hour or More)
Winner
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary or Fantasy Program (One Hour or More)
Winner
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (One Hour)
Winner
Outstanding Writing for a Drama Series
Winner
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role
Nominee
 Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role
Nominee
 Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role
Nominee
 Outstanding Period/Fantasy Costumes for a Series, Limited Series, or Movie
Nominee
 Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role
Nominee
 Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2025 Primetime Emmy Awards 2025
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Nominee
 Outstanding Contemporary Makeup (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Contemporary Makeup (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Nominee
 Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Nominee
 Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Nominee
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Contemporary Hairstyling
Nominee
 Outstanding Contemporary Hairstyling
Nominee
 Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Nominee
BAFTA Awards 2018 BAFTA Awards 2018
Best International
Winner
Best International
Winner
BAFTA Awards 2019 BAFTA Awards 2019
Best International Series
Nominee
 Best International Series
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2019 MTV Movie + TV Awards 2019
Best Performance in a Show
Winner
Best Villain
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2022 Screen Actors Guild Awards 2022
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2020 Screen Actors Guild Awards 2020
Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2019 Screen Actors Guild Awards 2019
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2018 Screen Actors Guild Awards 2018
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
Nominee
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