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The Handmaid's Tale
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"The Handmaid's Tale" updates
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Golden Globes, USA 2018
Best Television Series - Drama
Winner
Best TV Actress - Drama
Winner
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 2022
Best TV Actress - Drama
Nominee
Golden Globes, USA 2019
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Best TV Actress - Drama
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Winner
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role
Nominee
Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
Outstanding Contemporary Hairstyling
Nominee
Outstanding Contemporary Hairstyling
Nominee
Outstanding Contemporary Makeup (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Contemporary Makeup (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Nominee
Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Nominee
Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Winner
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Winner
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Winner
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Winner
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (One Hour)
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Nominee
Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Nominee
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Nominee
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (One Hour)
Nominee
Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Winner
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Winner
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Winner
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (One Hour)
Nominee
Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role
Nominee
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Nominee
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Nominee
Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Nominee
Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Nominee
Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role
Nominee
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Winner
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Winner
Outstanding Directing for a Drama Series
Winner
Outstanding Directing for a Drama Series
Winner
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Winner
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary or Fantasy Program (One Hour or More)
Winner
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary or Fantasy Program (One Hour or More)
Winner
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (One Hour)
Winner
Outstanding Writing for a Drama Series
Winner
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role
Nominee
Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role
Nominee
Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role
Nominee
Outstanding Period/Fantasy Costumes for a Series, Limited Series, or Movie
Nominee
Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role
Nominee
Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2025
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Nominee
Outstanding Contemporary Makeup (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
Outstanding Contemporary Makeup (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Nominee
Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Nominee
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Nominee
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
Outstanding Contemporary Hairstyling
Nominee
Outstanding Contemporary Hairstyling
Nominee
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Nominee
BAFTA Awards 2018
Best International
Winner
Best International
Winner
BAFTA Awards 2019
Best International Series
Nominee
Best International Series
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2019
Best Performance in a Show
Winner
Best Villain
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2022
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2020
Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2019
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2018
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
Nominee
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