А начиналось так хорошо: успешные сериалы, которые загнулись после первого же сезона
Престижные премии для них при этом никто не отменял.
2 comments
22 August 2025 12:19
Щас спою: ключевой (и очень странный!) момент финала «Рассказа служанки» не поняли даже фанаты — объясняем, что к чему
Фредова сделала еще одну отсылку к первому сезону, и она грустнее, чем кажется.
Write review
19 June 2025 14:44
«Меня зовут Фредова»: финал «Рассказа служанки» — спорный, но эмоциональный, и на него намекали еще в самой первой серии
Есть повод пересмотреть по новой.
Write review
28 May 2025 13:46
В США — на уровне «Игры престолов», у нас — включили и забыли: почему «Рассказ служанки» так и не стал культовым в России
Опытный кинокритик привела сразу несколько причин.
1 comment
23 May 2025 10:52
«Я смотрела, рыдала и кричала, меня даже стошнило»: предпоследняя серия «Рассказа служанки» оказалась похлеще «Красной свадьбы»
Поклонники шоу к такому оказались не готовы.
Write review
21 May 2025 16:40
