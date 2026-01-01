Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows The Great Soundtrack

Soundtrack from "The Great"

Music from "The Great" All info
The Great (Original Series Soundtrack)
The Great (Original Series Soundtrack) 26 tracks. Nathan Barr, Simone Istwa
Listen
The Great: Season 2 (Original Series Soundtrack)
The Great: Season 2 (Original Series Soundtrack) 23 tracks. Nathan Barr
Listen
Title Artist Time
1 Intro Nathan Barr 2:13
2 You Must Trust Me Nathan Barr 1:11
3 In the Court Nathan Barr 1:00
4 Hats from Paris Nathan Barr 1:04
5 The Party Nathan Barr 2:09
6 He’ll Be on You Nathan Barr 0:42
7 Raccoon Nathan Barr 1:00
8 Bathtub Nathan Barr 1:48
9 Escape Nathan Barr 1:35
10 Chess Game Nathan Barr 2:35
11 Tea Dance Nathan Barr 1:01
12 Archie’s Blessing Nathan Barr 1:26
13 You Told Him Nathan Barr 1:24
14 She Has Never Seen My Face Nathan Barr 1:14
15 The Way Things Were Nathan Barr 2:07
16 Leo Vronsky Nathan Barr 1:05
17 Fire Dance Nathan Barr 1:42
18 Do What We Want Nathan Barr 1:22
19 Journey to the Front Nathan Barr 1:58
20 Knife in Pocket Nathan Barr 0:48
21 Tainting the Borscht Nathan Barr 1:06
22 Next in Line Nathan Barr 2:01
23 Let Them Come Nathan Barr 1:22
24 It Is over Nathan Barr 2:02
25 Huzzah Nathan Barr 1:24
26 Bird on a Wire Simone Istwa / Leonard Cohen 2:14
Listen to songs from "The Great" (2020) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "The Great" in different languages are free for listening online.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more