|Title
|Artist
|Time
|1
|Intro
|Nathan Barr
|2:13
|2
|You Must Trust Me
|Nathan Barr
|1:11
|3
|In the Court
|Nathan Barr
|1:00
|4
|Hats from Paris
|Nathan Barr
|1:04
|5
|The Party
|Nathan Barr
|2:09
|6
|He’ll Be on You
|Nathan Barr
|0:42
|7
|Raccoon
|Nathan Barr
|1:00
|8
|Bathtub
|Nathan Barr
|1:48
|9
|Escape
|Nathan Barr
|1:35
|10
|Chess Game
|Nathan Barr
|2:35
|11
|Tea Dance
|Nathan Barr
|1:01
|12
|Archie’s Blessing
|Nathan Barr
|1:26
|13
|You Told Him
|Nathan Barr
|1:24
|14
|She Has Never Seen My Face
|Nathan Barr
|1:14
|15
|The Way Things Were
|Nathan Barr
|2:07
|16
|Leo Vronsky
|Nathan Barr
|1:05
|17
|Fire Dance
|Nathan Barr
|1:42
|18
|Do What We Want
|Nathan Barr
|1:22
|19
|Journey to the Front
|Nathan Barr
|1:58
|20
|Knife in Pocket
|Nathan Barr
|0:48
|21
|Tainting the Borscht
|Nathan Barr
|1:06
|22
|Next in Line
|Nathan Barr
|2:01
|23
|Let Them Come
|Nathan Barr
|1:22
|24
|It Is over
|Nathan Barr
|2:02
|25
|Huzzah
|Nathan Barr
|1:24
|26
|Bird on a Wire
|Simone Istwa / Leonard Cohen
|2:14