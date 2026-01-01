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The Good Wife
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Season 4 Cast of the Series The Good Wife (2012)
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"The Good Wife" cast
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Julianna Margulies
Alicia Florrick
Matt Czuchry
Cary Agos
Archie Panjabi
Kalinda Sharma
Josh Charles
Will Gardner
Alan Cumming
Eli Gold
Makenzie Vega
Grace Florrick
Graham Phillips
Zach Florrick
Christine Baranski
Diane Lockhart
Zach Grenier
David Lee
Mike Colter
Chris Noth
Gary Cole
Anika Noni Rose
Jason Biggs
Christina Ricci
Kyle MacLachlan
Michael J. Fox
Dylan Baker
Wallace Shawn
Brian Dennehy
Maura Tierney
F. Murray Abraham
Kristin Chenoweth
John Glover
Jess Weixler
Carrie Preston
Dominic Chianese
Amanda Peet
Stockard Channing
T.R. Knight
Marc Warren
Linda Emond
David Fonteno
Edward Herrmann
Dallas Roberts
Fred Weller
Hamish Linklater
Skipp Sudduth
Grace Rex
Martha Plimpton
Matthew Perry
Tracie Thoms
John Benjamin Hickey
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