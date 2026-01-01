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The Flight Attendant
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"The Flight Attendant" updates
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Golden Globes, USA 2023
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2021
Best Television Series - Musical or Comedy
Nominee
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Original Main Title Theme Music
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Nominee
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Nominee
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2021
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
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