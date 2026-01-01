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Kinoafisha TV Shows The Flight Attendant Awards

"The Flight Attendant" updates

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Golden Globes, USA 2023 Golden Globes, USA 2023
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2021 Golden Globes, USA 2021
Best Television Series - Musical or Comedy
Nominee
 Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Original Main Title Theme Music
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Nominee
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Nominee
 Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2021 Screen Actors Guild Awards 2021
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
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