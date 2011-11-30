Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Kinoafisha
TV Shows
The Exes
Seasons
The Exes All seasons
The Exes
16+
Production year
2011
Country
USA
Episode duration
30 minutes
TV channel
TV Land
Series rating
7.4
Rate
10
votes
6.7
IMDb
Write review
All seasons of "The Exes"
Season 1
10 episodes
30 November 2011 - 1 February 2012
Season 2
12 episodes
20 June 2012 - 5 September 2012
Season 3
20 episodes
19 June 2013 - 26 February 2014
Season 4
22 episodes
5 November 2014 - 16 September 2015
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree