Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: The Enemy Within

  • The Newark Museum, Newark, New Jersey, USA
  • Carlstadt, New Jersey, USA
  • The Art Factory, Paterson, New Jersey, USA
  • Bergen County Community College, Paramus, New Jersey, USA
  • Colonial Diner, Lyndhurst, New Jersey, USA
  • Kearny Helistop, Kearny, New Jersey, USA
  • Leonardo State Marina, Middletown, New Jersey, USA
  • Palisades Interstate Park, Englewood Cliffs, New Jersey, USA
  • Seton Hall Law School, Newark, New Jersey, USA
  • The IZOD Center, East Rutherford, New Jersey, USA
  • The Meadowlands, Lyndhurst, New Jersey, USA
  • The Barrow Mansion, Jersey City, New Jersey, USA
  • Paterson, New Jersey, USA
  • Harrison, New Jersey, USA
  • Caldwell, New Jersey, USA
  • North Bergen, New Jersey, USA
  • Cresskill, New Jersey, USA
