|Title
|Artist
|Time
|1
|Ultimatum
|Frederik Wiedmann
|2:34
|2
|The Fall of Sol Regem
|Frederik Wiedmann
|2:15
|3
|A Lesson in Stealth
|Frederik Wiedmann
|2:50
|4
|Hand in Hand
|Frederik Wiedmann
|2:20
|5
|A Stupid Idea
|Frederik Wiedmann
|2:14
|6
|The Breach / The Scarf Trick
|Frederik Wiedmann
|2:40
|7
|All Hail King Ezran
|Frederik Wiedmann
|1:00
|8
|Katolis Sunrise / Everywhere You Look
|Frederik Wiedmann
|2:43
|9
|The Prince of Neolandia
|Frederik Wiedmann
|0:40
|10
|Hold On Tight
|Frederik Wiedmann
|1:20
|11
|The Weight of the Crown
|Frederik Wiedmann
|1:18
|12
|Adoraburrs
|Frederik Wiedmann
|1:29
|13
|The King’s Verdict
|Frederik Wiedmann
|3:26
|14
|Silvergrove
|Frederik Wiedmann
|1:54
|15
|Heartbloom
|Frederik Wiedmann
|1:17
|16
|A Human With a Pure Heart
|Frederik Wiedmann
|1:41
|17
|There You Are
|Frederik Wiedmann
|2:43
|18
|Trustworthy Allies
|Frederik Wiedmann
|3:56
|19
|Understanding, Love, And Jelly Tarts
|Frederik Wiedmann
|1:30
|20
|One Feeling Too Far
|Frederik Wiedmann
|1:42
|21
|Bringer of Tarts / Beneath the Sands
|Frederik Wiedmann
|3:14
|22
|Shadow of the Ambler
|Frederik Wiedmann
|1:31
|23
|Broken Links
|Frederik Wiedmann
|3:00
|24
|Because She’s Rayla
|Frederik Wiedmann
|1:06
|25
|A Single Drop of Blood
|Frederik Wiedmann
|2:15
|26
|Weary Wings
|Frederik Wiedmann
|1:29
|27
|Thunderfall
|Frederik Wiedmann
|1:34
|28
|His Name Will Be Vengeance
|Frederik Wiedmann
|1:17
|29
|Ghost Feather
|Frederik Wiedmann
|2:26
|30
|A Way Forward
|Frederik Wiedmann
|2:55
|31
|Noble Aims
|Frederik Wiedmann
|1:20
|32
|The Eclipse of Lux Aurea
|Frederik Wiedmann
|3:30
|33
|Midnight Sun / Draw Your Last Breath
|Frederik Wiedmann
|2:35
|34
|Don’t Make Me Choose / Hearts of Cinder
|Frederik Wiedmann
|2:21
|35
|The Queen’s Slumber
|Frederik Wiedmann
|3:25
|36
|Manus Pluma Volantis
|Frederik Wiedmann
|1:59
|37
|Prelude to War
|Frederik Wiedmann
|2:04
|38
|Battle of the Storm Spire: Hold the Line
|Frederik Wiedmann
|2:54
|39
|Battle of the Storm Spire: Fading Hope
|Frederik Wiedmann
|3:34
|40
|Battle of the Storm Spire: The Tide Turns
|Frederik Wiedmann
|2:45
|41
|Aftermath
|Frederik Wiedmann
|1:05
|42
|How Could You?
|Frederik Wiedmann
|3:35
|43
|Nowhere to Run
|Frederik Wiedmann
|1:50
|44
|The Leap
|Frederik Wiedmann
|3:04
|45
|My Love, My Hope
|Frederik Wiedmann
|2:24