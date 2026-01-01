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Kinoafisha TV Shows The Dragon Prince Soundtrack

Soundtrack from "The Dragon Prince"

Music from "The Dragon Prince" All info
The Dragon Prince: Season 3 (A Netflix Original Series Soundtrack)
The Dragon Prince: Season 3 (A Netflix Original Series Soundtrack) 45 tracks. Frederik Wiedmann
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The Dragon Prince, Season 2 (A Netflix Original Series Soundtrack)
The Dragon Prince, Season 2 (A Netflix Original Series Soundtrack) 37 tracks. Frederik Wiedmann
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The Dragon Prince, Season 1 (A Netflix Original Series Soundtrack)
The Dragon Prince, Season 1 (A Netflix Original Series Soundtrack) 33 tracks. Frederik Wiedmann
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Title Artist Time
1 Ultimatum Frederik Wiedmann 2:34
2 The Fall of Sol Regem Frederik Wiedmann 2:15
3 A Lesson in Stealth Frederik Wiedmann 2:50
4 Hand in Hand Frederik Wiedmann 2:20
5 A Stupid Idea Frederik Wiedmann 2:14
6 The Breach / The Scarf Trick Frederik Wiedmann 2:40
7 All Hail King Ezran Frederik Wiedmann 1:00
8 Katolis Sunrise / Everywhere You Look Frederik Wiedmann 2:43
9 The Prince of Neolandia Frederik Wiedmann 0:40
10 Hold On Tight Frederik Wiedmann 1:20
11 The Weight of the Crown Frederik Wiedmann 1:18
12 Adoraburrs Frederik Wiedmann 1:29
13 The King’s Verdict Frederik Wiedmann 3:26
14 Silvergrove Frederik Wiedmann 1:54
15 Heartbloom Frederik Wiedmann 1:17
16 A Human With a Pure Heart Frederik Wiedmann 1:41
17 There You Are Frederik Wiedmann 2:43
18 Trustworthy Allies Frederik Wiedmann 3:56
19 Understanding, Love, And Jelly Tarts Frederik Wiedmann 1:30
20 One Feeling Too Far Frederik Wiedmann 1:42
21 Bringer of Tarts / Beneath the Sands Frederik Wiedmann 3:14
22 Shadow of the Ambler Frederik Wiedmann 1:31
23 Broken Links Frederik Wiedmann 3:00
24 Because She’s Rayla Frederik Wiedmann 1:06
25 A Single Drop of Blood Frederik Wiedmann 2:15
26 Weary Wings Frederik Wiedmann 1:29
27 Thunderfall Frederik Wiedmann 1:34
28 His Name Will Be Vengeance Frederik Wiedmann 1:17
29 Ghost Feather Frederik Wiedmann 2:26
30 A Way Forward Frederik Wiedmann 2:55
31 Noble Aims Frederik Wiedmann 1:20
32 The Eclipse of Lux Aurea Frederik Wiedmann 3:30
33 Midnight Sun / Draw Your Last Breath Frederik Wiedmann 2:35
34 Don’t Make Me Choose / Hearts of Cinder Frederik Wiedmann 2:21
35 The Queen’s Slumber Frederik Wiedmann 3:25
36 Manus Pluma Volantis Frederik Wiedmann 1:59
37 Prelude to War Frederik Wiedmann 2:04
38 Battle of the Storm Spire: Hold the Line Frederik Wiedmann 2:54
39 Battle of the Storm Spire: Fading Hope Frederik Wiedmann 3:34
40 Battle of the Storm Spire: The Tide Turns Frederik Wiedmann 2:45
41 Aftermath Frederik Wiedmann 1:05
42 How Could You? Frederik Wiedmann 3:35
43 Nowhere to Run Frederik Wiedmann 1:50
44 The Leap Frederik Wiedmann 3:04
45 My Love, My Hope Frederik Wiedmann 2:24
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