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The Deuce
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Season 1 Cast of the Series The Deuce (2017)
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"The Deuce" cast
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James Franco
Vincent Martino
James Franco
Frankie Martino
Maggie Gyllenhaal
Gbenga Akinnagbe
Larry Brown
Gary Carr
C.C.
Chris Bauer
Bobby Dwyer
Dominique Fishback
Lawrence Gilliard Jr.
Chris Alston
Chris Coy
Paul Hendrickson
Margarita Levieva
Emily Meade
Zoe Kazan
Tariq Trotter
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