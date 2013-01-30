Menu
The Americans
Seasons
The Americans All seasons
The Americans
18+
Production year
2013
Country
USA
Episode duration
45 minutes
TV channel
FX
Series rating
7.2
Rate
10
votes
8.4
IMDb
Write review
All seasons of "The Americans"
Season 1
13 episodes
30 January 2013 - 1 May 2013
Season 2
13 episodes
26 February 2014 - 21 May 2014
Season 3
13 episodes
28 January 2015 - 22 April 2015
Season 4
13 episodes
16 March 2016 - 8 June 2016
Season 5
13 episodes
7 March 2017 - 30 May 2017
Season 6
10 episodes
28 March 2018 - 30 May 2018
