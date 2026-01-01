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Tengen Toppa Gurren Lagann
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Season 1 Cast of the Series Tengen Toppa Gurren Lagann (2007)
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"Tengen Toppa Gurren Lagann" cast
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Tetsuya Kakihara
Simon
Yukari Fukui
Kana Asumi
Katsuyuki Konishi
Kamina
Steven Blum
Marina Inoue
Shizuka Ito
Boota
Masaya Onosaka
Mitsuki Saiga
Shizuka Ito
Johnny Yong Bosch
Kisho Taniyama
Tesshô Genda
Hiroki Tochi
Kana Ueda
Dorothy Elias-Fahn
G.K. Bowes
Takashi Kondo
Nobuyuki Hiyama
Viral
Takako Honda
Rina Sato
Jûrôta Kosugi
Barbara Goodson
Joji Nakata
Sayuri Yahagi
Norihisa Mori
Kenta Miyake
Kyle Hebert
Kamina
Narushi Ikeda
Takahiro Mizushima
Gô Shinomiya
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