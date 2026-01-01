|1
|Ted Lasso Theme
|Marcus Mumford, Tom Howe / Tom Howe
|2:17
|2
|Visiting
|Marcus Mumford, Tom Howe / Tom Howe
|1:28
|3
|Ronald McDonald
|Marcus Mumford, Tom Howe / Tom Howe
|1:30
|4
|Diamond Dogs
|Marcus Mumford, Tom Howe / Tom Howe
|0:45
|5
|Strangers on a Plane
|Marcus Mumford, Tom Howe / Tom Howe
|0:55
|6
|Press Conference Chaos
|Marcus Mumford, Tom Howe / Tom Howe
|1:46
|7
|Oklahoma
|Marcus Mumford, Tom Howe / Tom Howe
|1:12
|8
|Richmond Take the Lead
|Marcus Mumford, Tom Howe / Tom Howe
|1:20
|9
|Roy on the Rocks
|Marcus Mumford, Tom Howe / Tom Howe
|0:48
|10
|Running Laps
|Marcus Mumford, Tom Howe / Tom Howe
|0:53
|11
|Intolerable
|Marcus Mumford, Tom Howe / Tom Howe
|1:11
|12
|Lady Football
|Marcus Mumford, Tom Howe / Tom Howe
|1:41
|13
|Nate's Pep Talk
|Marcus Mumford, Tom Howe / Tom Howe
|1:33
|14
|Sad Ted
|Marcus Mumford, Tom Howe / Tom Howe
|1:33
|15
|Different Wanker
|Marcus Mumford, Tom Howe / Tom Howe
|0:45
|16
|Dad & Darts
|Marcus Mumford, Tom Howe / Tom Howe
|2:12
|17
|Pretty
|Marcus Mumford, Tom Howe / Tom Howe
|3:04
|18
|Nightingale
|Marcus Mumford, Tom Howe / Tom Howe
|1:39
|19
|Roy Walk Off
|Marcus Mumford, Tom Howe / Tom Howe
|2:30
|20
|Veteran Leadership
|Marcus Mumford, Tom Howe / Tom Howe
|3:59
|21
|Do You Believe?
|Marcus Mumford, Tom Howe / Tom Howe
|1:55
|22
|American Football
|Marcus Mumford, Tom Howe / Tom Howe
|2:46