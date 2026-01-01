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Kinoafisha TV Shows Ted Lasso Soundtrack

Soundtrack from "Ted Lasso"

Music from "Ted Lasso" All info
Ted Lasso: Season 1 (Apple TV+ Original Series Soundtrack)
Ted Lasso: Season 1 (Apple TV+ Original Series Soundtrack) 22 tracks. Marcus Mumford, Tom Howe
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Ted Lasso: Season 2 (Apple TV+ Original Series Soundtrack)
Ted Lasso: Season 2 (Apple TV+ Original Series Soundtrack) 22 tracks. Jeff Tweedy, Marcus Mumford, Tom Howe
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Ted Lasso Main Theme (From "Ted Lasso") - Single
Ted Lasso Main Theme (From "Ted Lasso") - Single 1 track. Geek Music
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Title Artist Time
1 Ted Lasso Theme Marcus Mumford, Tom Howe / Tom Howe 2:17
2 Visiting Marcus Mumford, Tom Howe / Tom Howe 1:28
3 Ronald McDonald Marcus Mumford, Tom Howe / Tom Howe 1:30
4 Diamond Dogs Marcus Mumford, Tom Howe / Tom Howe 0:45
5 Strangers on a Plane Marcus Mumford, Tom Howe / Tom Howe 0:55
6 Press Conference Chaos Marcus Mumford, Tom Howe / Tom Howe 1:46
7 Oklahoma Marcus Mumford, Tom Howe / Tom Howe 1:12
8 Richmond Take the Lead Marcus Mumford, Tom Howe / Tom Howe 1:20
9 Roy on the Rocks Marcus Mumford, Tom Howe / Tom Howe 0:48
10 Running Laps Marcus Mumford, Tom Howe / Tom Howe 0:53
11 Intolerable Marcus Mumford, Tom Howe / Tom Howe 1:11
12 Lady Football Marcus Mumford, Tom Howe / Tom Howe 1:41
13 Nate's Pep Talk Marcus Mumford, Tom Howe / Tom Howe 1:33
14 Sad Ted Marcus Mumford, Tom Howe / Tom Howe 1:33
15 Different Wanker Marcus Mumford, Tom Howe / Tom Howe 0:45
16 Dad & Darts Marcus Mumford, Tom Howe / Tom Howe 2:12
17 Pretty Marcus Mumford, Tom Howe / Tom Howe 3:04
18 Nightingale Marcus Mumford, Tom Howe / Tom Howe 1:39
19 Roy Walk Off Marcus Mumford, Tom Howe / Tom Howe 2:30
20 Veteran Leadership Marcus Mumford, Tom Howe / Tom Howe 3:59
21 Do You Believe? Marcus Mumford, Tom Howe / Tom Howe 1:55
22 American Football Marcus Mumford, Tom Howe / Tom Howe 2:46
Listen to songs from "Ted Lasso" (2020) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Ted Lasso" in different languages are free for listening online.
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