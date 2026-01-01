|Title
|Artist
|Time
|1
|Side by Side
|BewhY
|2:49
|2
|Sweet Home
|YONGZOO
|4:10
|3
|Dies Irae
|조윤정
|3:00
|4
|Lost Time
|GAEMI, Park Jung Hwan / Park Jung Hwan
|9:03
|5
|Gnarled Hands
|Park Jung Hwan
|2:53
|6
|I am a Soldier
|Shoon
|3:08
|7
|Trauma
|PARK YOON SEO
|1:32
|8
|Protein
|GAEMI
|1:58
|9
|Monster Slayers
|Lee Jong Han
|2:45
|10
|Cracked
|PARK MI SUN
|4:07
|11
|Infection
|Shoon
|2:32
|12
|Escape
|kim yong
|3:46
|13
|4 Strings of Sweet Home
|GAEMI
|2:33
|14
|Being Distorted
|Park Jung Hwan
|6:10
|15
|Dark Sun
|GAEMI
|3:05
|16
|Chaotic Fear
|Lee Jong Han
|2:31
|17
|Despair
|GAEMI
|2:43
|18
|Emergency
|PARK YOON SEO
|5:19
|19
|Tears of Sweet Home
|GAEMI, Park Jung Hwan / Park Jung Hwan
|2:35
|20
|Undead
|이준화
|3:31
|21
|In the Dark
|Lee Seong Gu
|3:21
|22
|Go Down
|Lee Yoonjung
|2:22
|23
|What the Hell am I?
|Shoon
|2:32
|24
|Still Here
|KIM EUN JAE
|2:29
|25
|Dark Sun (Version 2)
|GAEMI
|2:05