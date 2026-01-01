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Kinoafisha TV Shows Sweet Home Soundtrack

Soundtrack from "Sweet Home"

Music from "Sweet Home" All info
Sweet Home (Original Soundtrack)
Sweet Home (Original Soundtrack) 25 tracks. BewhY, YONGZOO, 조윤정, GAEMI, Park Jung Hwan, Park Jung Hwan, Shoon, PARK YOON SEO, GAEMI, Lee Jong Han, PARK MI SUN, kim yong, 이준화, Lee Seong Gu, Lee Yoonjung, KIM EUN JAE
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Title Artist Time
1 Side by Side BewhY 2:49
2 Sweet Home YONGZOO 4:10
3 Dies Irae 조윤정 3:00
4 Lost Time GAEMI, Park Jung Hwan / Park Jung Hwan 9:03
5 Gnarled Hands Park Jung Hwan 2:53
6 I am a Soldier Shoon 3:08
7 Trauma PARK YOON SEO 1:32
8 Protein GAEMI 1:58
9 Monster Slayers Lee Jong Han 2:45
10 Cracked PARK MI SUN 4:07
11 Infection Shoon 2:32
12 Escape kim yong 3:46
13 4 Strings of Sweet Home GAEMI 2:33
14 Being Distorted Park Jung Hwan 6:10
15 Dark Sun GAEMI 3:05
16 Chaotic Fear Lee Jong Han 2:31
17 Despair GAEMI 2:43
18 Emergency PARK YOON SEO 5:19
19 Tears of Sweet Home GAEMI, Park Jung Hwan / Park Jung Hwan 2:35
20 Undead 이준화 3:31
21 In the Dark Lee Seong Gu 3:21
22 Go Down Lee Yoonjung 2:22
23 What the Hell am I? Shoon 2:32
24 Still Here KIM EUN JAE 2:29
25 Dark Sun (Version 2) GAEMI 2:05
Listen to songs from "Sweet Home" (2020) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Sweet Home" in different languages are free for listening online.
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