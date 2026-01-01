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Season 1 Cast of the Series Suits (2011)
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"Suits" cast
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Gabriel Macht
Harvey Specter
Patrick J. Adams
Mike Ross
Rick Hoffman
Louis Litt
Meghan Markle
Rachel Zane
Sarah Rafferty
Donna Paulsen
Gina Torres
Jessica Pearson
Tracie Thoms
Titus Welliver
Abigail Spencer
Andrea Parker
Paula Newsome
Chi McBride
Dagmara Dominczyk
Russell Hornsby
Eric Close
Tom Lipinski
Currie Graham
Gary Cole
Jenny Mollen
John Billingsley
Vanessa Ray
Pooch Hall
Alicia Coppola
Amanda Crew
Harvey Atkin
Christina Chang
Eric Ladin
Sharon Leal
Vincent Laresca
JR Bourne
Hal Ozsan
Tim Russ
José Zúñiga
John Boyd
Benjamin Hollingsworth
Neil Brown Jr.
Bruce Altman
Anthony Starke
Rebecca Schull
Susan Saint James
Patrick Gallagher
Julie Ann Emery
Maurice Godin
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