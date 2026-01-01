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Kinoafisha TV Shows Succession Awards

"Succession" updates

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Golden Globes 2024 Golden Globes 2024
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Drama
Winner
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Drama
Winner
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television
Winner
Best Television Series, Drama
Winner
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role on Television
Nominee
 Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television
Nominee
 Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Drama
Nominee
 Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television
Nominee
 Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Drama
Nominee
Golden Globes, USA 2022 Golden Globes, USA 2022
Best Television Series - Drama
Winner
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Winner
Best Actor in a Motion Picture - Drama
Winner
Best Actor in a Motion Picture - Drama
Nominee
 Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 2020 Golden Globes, USA 2020
Best Television Series - Drama
Winner
Best Actor in a Motion Picture - Drama
Winner
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 2019 Golden Globes, USA 2019
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Winner
Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Winner
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Winner
Outstanding Directing for a Drama Series
Winner
Outstanding Writing for a Drama Series
Winner
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Picture Editing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Picture Editing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Picture Editing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Nominee
 Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Contemporary Costumes for a Series
Nominee
 Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Nominee
 Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Winner
Outstanding Casting for a Drama Series
Winner
Outstanding Writing for a Drama Series
Winner
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Nominee
 Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Nominee
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Winner
Outstanding Directing for a Drama Series
Winner
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Winner
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Winner
Outstanding Casting for a Drama Series
Winner
Outstanding Writing for a Drama Series
Winner
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Nominee
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Nominee
 Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Original Main Title Theme Music
Winner
Outstanding Writing for a Drama Series
Winner
Outstanding Writing for a Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 2024 BAFTA Awards 2024
Supporting Actor
Winner
P&O Cruises Memorable Moment
Nominee
 Supporting Actress
Nominee
 Writer, Drama
Nominee
 International
Nominee
 Leading Actor
Nominee
BAFTA Awards 2022 BAFTA Awards 2022
Supporting Actor
Winner
International
Nominee
 Writer, Drama
Nominee
BAFTA Awards 2019 BAFTA Awards 2019
Best International Series
Winner
BAFTA Awards 2020 BAFTA Awards 2020
International
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2024 Screen Actors Guild Awards 2024
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Winner
Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2022 Screen Actors Guild Awards 2022
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Winner
Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Nominee
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