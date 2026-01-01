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Golden Globes 2024
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Drama
Winner
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Drama
Winner
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television
Winner
Best Television Series, Drama
Winner
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role on Television
Nominee
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television
Nominee
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Drama
Nominee
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television
Nominee
Best Performance by a Male Actor in a Television Series, Drama
Nominee
Golden Globes, USA 2022
Best Television Series - Drama
Winner
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Winner
Best Actor in a Motion Picture - Drama
Winner
Best Actor in a Motion Picture - Drama
Nominee
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 2020
Best Television Series - Drama
Winner
Best Actor in a Motion Picture - Drama
Winner
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 2019
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Winner
Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Winner
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Winner
Outstanding Directing for a Drama Series
Winner
Outstanding Writing for a Drama Series
Winner
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Picture Editing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Picture Editing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Picture Editing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Nominee
Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
Outstanding Contemporary Costumes for a Series
Nominee
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Nominee
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Winner
Outstanding Casting for a Drama Series
Winner
Outstanding Writing for a Drama Series
Winner
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Nominee
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Nominee
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Winner
Outstanding Directing for a Drama Series
Winner
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Winner
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Winner
Outstanding Casting for a Drama Series
Winner
Outstanding Writing for a Drama Series
Winner
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Nominee
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Nominee
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Original Main Title Theme Music
Winner
Outstanding Writing for a Drama Series
Winner
Outstanding Writing for a Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 2024
Supporting Actor
Winner
P&O Cruises Memorable Moment
Nominee
Supporting Actress
Nominee
Writer, Drama
Nominee
International
Nominee
Leading Actor
Nominee
BAFTA Awards 2022
Supporting Actor
Winner
International
Nominee
Writer, Drama
Nominee
BAFTA Awards 2019
Best International Series
Winner
BAFTA Awards 2020
International
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2024
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Winner
Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2022
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Winner
Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Nominee
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