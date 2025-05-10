Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kinoafisha
TV Shows
The Cuckoo's Calling: Part 1
Articles
Статьи о сериале «The Cuckoo's Calling: Part 1»
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Quotes
Статьи о сериале «The Cuckoo's Calling: Part 1»
All info
Продюсер сериала по «Гарри Поттеру» рассказал, как скандал с Джоан Роулинг повлияет на рейтинги
Писательницу продолжают «отменять» в Голливуде, а само шоу многие обещают бойкотировать — но кризисную ситуацию это вряд ли создаст.
1 comment
10 May 2025 09:54
Вовсе не элементарно: сравнили распиаренного «Шерлока» с недооцененным «Страйком» — выводы неожиданные
Одних чертогов разума недостаточно, чтобы считаться лучшим детективом.
1 comment
9 December 2024 12:19
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree