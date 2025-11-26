В 5 сезоне сериала «Очень странные дела» завершается увлекательная и загадочная история подростков из провинциального американского городка Хокинс, где творятся необъяснимые мистические события. На сей раз действие разворачивается в 1986 году, через несколько лет после неудачных экспериментов на атомной станции. Несмотря на мнимую победу над старыми врагами, в городе вновь начинаются человеческие исчезновения и убийства. Уилл, связанный с потусторонней тьмой, чувствует, что Свежеватель разума не погиб, а по-прежнему находится в одном шаге от его близких. Одиннадцать развивает свои способности и пытается защитить друзей.