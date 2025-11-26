Menu
Stranger Things 2016 - 2025, season 5

Stranger Things season 5 poster
Stranger Things
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 26 November 2025
Production year 2025
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Stranger Things" season 5 description

В 5 сезоне сериала «Очень странные дела» завершается увлекательная и загадочная история подростков из провинциального американского городка Хокинс, где творятся необъяснимые мистические события. На сей раз действие разворачивается в 1986 году, через несколько лет после неудачных экспериментов на атомной станции. Несмотря на мнимую победу над старыми врагами, в городе вновь начинаются человеческие исчезновения и убийства. Уилл, связанный с потусторонней тьмой, чувствует, что Свежеватель разума не погиб, а по-прежнему находится в одном шаге от его близких. Одиннадцать развивает свои способности и пытается защитить друзей.

Series rating

8.6
Rate 44 votes
8.6 IMDb

"Stranger Things" season 5 list of episodes.

Chapter One: The Crawl
Season 5 Episode 1
26 November 2025
Chapter Two: The Vanishing of Holly Wheeler
Season 5 Episode 2
26 November 2025
Chapter Three: The Turnbow Trap
Season 5 Episode 3
26 November 2025
Chapter Four: Sorcerer
Season 5 Episode 4
26 November 2025
Chapter Five: Shock Jock
Season 5 Episode 5
25 December 2025
Chapter Six: Escape from Camazotz
Season 5 Episode 6
25 December 2025
Chapter Seven: The Bridge
Season 5 Episode 7
25 December 2025
Chapter Eight: The Rightside Up
Season 5 Episode 8
31 December 2025
