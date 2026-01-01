|Title
|Artist
|Time
|1
|Decades Ago
|Пинар Топрак
|3:46
|2
|Only Two
|Пинар Топрак
|0:55
|3
|The Shade
|Пинар Топрак
|1:30
|4
|Strange Lunar Eclipse
|Пинар Топрак
|1:10
|5
|Lantern Trouble
|Пинар Топрак
|2:30
|6
|Jennie Is Here
|Пинар Топрак
|1:18
|7
|Intruder
|Пинар Топрак
|2:48
|8
|Thunderbolt
|Пинар Топрак
|1:46
|9
|Kill Your Captor
|Пинар Топрак
|2:56
|10
|Family Isn't Born
|Пинар Топрак
|2:57
|11
|Eclipso Is Back
|Пинар Топрак
|1:15
|12
|Rick Arrested
|Пинар Топрак
|2:11
|13
|Lost Muse
|Пинар Топрак
|4:22
|14
|Preparing for Battle
|Пинар Топрак
|2:05
|15
|Do You Want to Play a Game?
|Пинар Топрак
|2:30
|16
|Escape the Shadowlands
|Пинар Топрак
|3:50
|17
|Such a Creep
|Пинар Топрак
|6:10
|18
|Souls Torn Apart
|Пинар Топрак
|2:05
|19
|Link to the Shadowlands
|Пинар Топрак
|3:09
|20
|Better Hands
|Пинар Топрак
|1:37
|21
|Eclipso Is Toast
|Пинар Топрак
|1:41
|22
|Eclipso on Roof
|Пинар Топрак
|1:41
|23
|The Green Lantern
|Пинар Топрак
|1:04
|24
|Finding the Darkness Within
|Пинар Топрак
|2:16