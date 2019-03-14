Menu
Kinoafisha TV Shows Stargirl Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Stargirl

  • Dallas, Georgia, USA
  • Marietta, Georgia, USA
  • Atlanta, Georgia, USA

Iconic scenes & Locations

High School Homecoming Football Game
Douglasville, Georgia, USA
Pat's Garage
300 W. Memorial Dr., Dallas, Georgia, USA
Filming Dates

  • 14 March 2019
  • 22 October 2020 - 4 May 2021
