Stargirl
Filming Locations: Stargirl
Dallas, Georgia, USA
Marietta, Georgia, USA
Atlanta, Georgia, USA
Iconic scenes & Locations
High School Homecoming Football Game
Douglasville, Georgia, USA
Pat's Garage
300 W. Memorial Dr., Dallas, Georgia, USA
Filming Dates
14 March 2019
22 October 2020 - 4 May 2021
