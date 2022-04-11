Menu
Starec 2019 - 2022, season 3

Starec season 3 poster
Старец 12+
Title Сезон 3
Season premiere 11 April 2022
Production year 2022
Number of episodes 60
Runtime 23 hours 0 minute
"Starec" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Старец» мудрый отшельник, живущий в лесу в одиночестве, продолжает принимать посетителей. Заблудшие души, которые нуждаются в совете или утешении, сами появляются на его пороге. Старик уже много лет живет на свете. Ему известно немало народных преданий, шуток-прибауток и поучительных историй. Он готов поделиться ими со своими гостями. Старец никому не отказывает в помощи. Кроме того, у него имеется книга судеб, из которой можно узнать прошлое и будущее каждого из людей. Но сумеют ли воспользоваться гости его наставлениями и поменять свою жизнь к лучшему? Это зависит только от них самих.

"Starec" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Все как в сказке
Season 3 Episode 1
11 April 2022
Возмездие
Season 3 Episode 2
11 April 2022
Повод остаться
Season 3 Episode 3
12 April 2022
Бывших не бывает
Season 3 Episode 4
12 April 2022
Дневник измен
Season 3 Episode 5
13 April 2022
За лучшей жизнью
Season 3 Episode 6
13 April 2022
Не рой другому яму
Season 3 Episode 7
14 April 2022
Никто не поверит
Season 3 Episode 8
14 April 2022
По старым счетам
Season 3 Episode 9
18 April 2022
Подозрение
Season 3 Episode 10
18 April 2022
Бывшая - 2
Season 3 Episode 11
19 April 2022
Семейные связи
Season 3 Episode 12
19 April 2022
Доверяй, но проверяй
Season 3 Episode 13
20 April 2022
Изгой
Season 3 Episode 14
20 April 2022
Третий лишний
Season 3 Episode 15
21 April 2022
Хороший вариант
Season 3 Episode 16
21 April 2022
Вина
Season 3 Episode 17
25 April 2022
Малыш
Season 3 Episode 18
25 April 2022
Дочки-матери
Season 3 Episode 19
26 April 2022
Быть любимой
Season 3 Episode 20
26 April 2022
Дорога перемен
Season 3 Episode 21
27 April 2022
Слепая
Season 3 Episode 22
27 April 2022
Танго танцуют трое
Season 3 Episode 23
28 April 2022
Исцеление
Season 3 Episode 24
28 April 2022
Принять нельзя остаться
Season 3 Episode 25
29 April 2022
Прозрение
Season 3 Episode 26
29 April 2022
Своя Чужая
Season 3 Episode 27
4 May 2022
В тихом омуте
Season 3 Episode 28
4 May 2022
Гадание на кофейной гуще
Season 3 Episode 29
5 May 2022
Грехи отцов
Season 3 Episode 30
5 May 2022
Жертва
Season 3 Episode 31
6 May 2022
Лучшие друзья
Season 3 Episode 32
6 May 2022
Развилка
Season 3 Episode 33
11 May 2022
Пока смерть не разлучит
Season 3 Episode 34
11 May 2022
Начальница
Season 3 Episode 35
17 May 2022
Не буди лихо
Season 3 Episode 36
17 May 2022
Кирпичи
Season 3 Episode 37
18 May 2022
Выигрыш
Season 3 Episode 38
18 May 2022
Жалость
Season 3 Episode 39
19 May 2022
Закрытая дверь
Season 3 Episode 40
19 May 2022
Идеальная семья
Season 3 Episode 41
23 May 2022
Брат
Season 3 Episode 42
23 May 2022
Гордость
Season 3 Episode 43
24 May 2022
Завещание
Season 3 Episode 44
24 May 2022
Заклад
Season 3 Episode 45
25 May 2022
Меж двух огней
Season 3 Episode 46
25 May 2022
Оправдание
Season 3 Episode 47
26 May 2022
Оторва
Season 3 Episode 48
26 May 2022
Покаяние
Season 3 Episode 49
30 May 2022
Помощь
Season 3 Episode 50
30 May 2022
Разменная монета
Season 3 Episode 51
31 May 2022
Тихоня
Season 3 Episode 52
1 June 2022
Чужое счастье
Season 3 Episode 53
2 June 2022
Эффект принца
Season 3 Episode 54
2 June 2022
Я все исправлю
Season 3 Episode 55
6 June 2022
Самая красивая
Season 3 Episode 56
6 June 2022
Серия 117
Season 3 Episode 57
7 June 2022
Серия 118
Season 3 Episode 58
7 June 2022
Серия 119
Season 3 Episode 59
8 June 2022
Запрещенный прием
Season 3 Episode 60
9 June 2022
