В 3 сезоне сериала «Старец» мудрый отшельник, живущий в лесу в одиночестве, продолжает принимать посетителей. Заблудшие души, которые нуждаются в совете или утешении, сами появляются на его пороге. Старик уже много лет живет на свете. Ему известно немало народных преданий, шуток-прибауток и поучительных историй. Он готов поделиться ими со своими гостями. Старец никому не отказывает в помощи. Кроме того, у него имеется книга судеб, из которой можно узнать прошлое и будущее каждого из людей. Но сумеют ли воспользоваться гости его наставлениями и поменять свою жизнь к лучшему? Это зависит только от них самих.