Во 2 сезоне сериала «Старец» продолжается история о мудром отшельнике, который поселился в лесу, в отдалении от городской суеты и тревог. Он живет в деревянном доме, полном уюта и света, и оказывается маяком для тех, кто сбился с пути, лишился надежды и не может найти верную дорогу в сложном жизненном лабиринте. Ведь старец предвидит будущее, умеет предсказывать судьбу и способен видеть каждого встречного насквозь. Кроме того, он знает уйму народных преданий, шуток и веселых историй. В новом сезоне к нему снова будут наведываться люди, нуждающиеся в его совете. И он никому не откажет в помощи.