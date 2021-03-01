Menu
Russian
Starec 2019 - 2022 season 2

Starec season 2 poster
Starec Seasons Season 2

Старец 12+
Сезон 2
Season premiere 1 March 2021
Production year 2021
Number of episodes 60
Runtime 23 hours 0 minute
"Starec" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Старец» продолжается история о мудром отшельнике, который поселился в лесу, в отдалении от городской суеты и тревог. Он живет в деревянном доме, полном уюта и света, и оказывается маяком для тех, кто сбился с пути, лишился надежды и не может найти верную дорогу в сложном жизненном лабиринте. Ведь старец предвидит будущее, умеет предсказывать судьбу и способен видеть каждого встречного насквозь. Кроме того, он знает уйму народных преданий, шуток и веселых историй. В новом сезоне к нему снова будут наведываться люди, нуждающиеся в его совете. И он никому не откажет в помощи. 

"Starec" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
В одной лодке
Season 2 Episode 1
1 March 2021
В трех соснах
Season 2 Episode 2
2 March 2021
Любовь не по плану
Season 2 Episode 3
3 March 2021
Не бойся огня
Season 2 Episode 4
4 March 2021
Сестренки
Season 2 Episode 5
5 March 2021
Синица в руках
Season 2 Episode 6
9 March 2021
Миссия – спасти семью
Season 2 Episode 7
10 March 2021
Бабочка
Season 2 Episode 8
11 March 2021
В тени страха
Season 2 Episode 9
12 March 2021
Виртуальная любовь
Season 2 Episode 10
15 March 2021
Гостья
Season 2 Episode 11
16 March 2021
Ищу папу для сына
Season 2 Episode 12
17 March 2021
Яблонька
Season 2 Episode 13
18 March 2021
Клетка для горлицы
Season 2 Episode 14
19 March 2021
Помощница
Season 2 Episode 15
22 March 2021
Чужие дочери
Season 2 Episode 16
23 March 2021
Иностранец
Season 2 Episode 17
24 March 2021
Плоды воспитания
Season 2 Episode 18
25 March 2021
Сбежавшая невеста
Season 2 Episode 19
26 March 2021
Младшая сестра
Season 2 Episode 20
29 March 2021
Вера
Season 2 Episode 21
30 March 2021
Подмена
Season 2 Episode 22
31 March 2021
Единственная
Season 2 Episode 23
1 April 2021
Пристав
Season 2 Episode 24
2 April 2021
Дорогой малыш
Season 2 Episode 25
5 April 2021
Короткая память
Season 2 Episode 26
6 April 2021
Отец жениха
Season 2 Episode 27
7 April 2021
Семейные ценности
Season 2 Episode 28
8 April 2021
Узелок
Season 2 Episode 29
9 April 2021
Бывшая
Season 2 Episode 30
6 December 2021
Перепутье
Season 2 Episode 31
6 December 2021
Тили-тесто
Season 2 Episode 32
7 December 2021
Испытание
Season 2 Episode 33
7 December 2021
Моряк
Season 2 Episode 34
8 December 2021
Не могу без тебя
Season 2 Episode 35
8 December 2021
Уроки русского
Season 2 Episode 36
9 December 2021
Нежданная встреча
Season 2 Episode 37
9 December 2021
Папина невеста
Season 2 Episode 38
10 December 2021
Тайна
Season 2 Episode 39
10 December 2021
Найденыш
Season 2 Episode 40
13 December 2021
Узнать правду
Season 2 Episode 41
13 December 2021
Перстень
Season 2 Episode 42
14 December 2021
Маша плюс Саша
Season 2 Episode 43
14 December 2021
Неравный брак
Season 2 Episode 44
15 December 2021
Право брачной ночи
Season 2 Episode 45
15 December 2021
Лучший друг
Season 2 Episode 46
16 December 2021
Правила этики
Season 2 Episode 47
16 December 2021
Нелегкий выбор
Season 2 Episode 48
17 December 2021
Самозванка
Season 2 Episode 49
17 December 2021
Чужой внук
Season 2 Episode 50
20 December 2021
Рикошет
Season 2 Episode 51
20 December 2021
Папа может
Season 2 Episode 52
21 December 2021
Невеста мажора
Season 2 Episode 53
21 December 2021
Изменить себе
Season 2 Episode 54
22 December 2021
Идеальный фасад
Season 2 Episode 55
22 December 2021
Водитель для Евы
Season 2 Episode 56
23 December 2021
Любимая теща
Season 2 Episode 57
23 December 2021
Лотерея
Season 2 Episode 58
24 December 2021
Доктор
Season 2 Episode 59
24 December 2021
Жених сестры
Season 2 Episode 60
27 December 2021
