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Kinoafisha TV Shows Star Trek: Picard Seasons Season 1 Cast and roles

Season 1 Cast of the Series Star Trek: Picard (2020)

"Star Trek: Picard" cast All info
Patrick Stewart
Patrick Stewart
Jean-Luc Picard Alison Pill
Alison Pill
Dr. Agnes Jurati
Evan Evagora
Elnor
Isa Briones
Michelle Hurd
Michelle Hurd
Isa Briones
Sutra
Harry Treadaway
Harry Treadaway
Narek Santiago Cabrera
Santiago Cabrera
Jeri Ryan
Jeri Ryan
Brent Spiner
Jonathan Frakes
Jonathan Frakes
Jonathan Del Arco
Dominic Burgess
Dominic Burgess
Orla Brady
David Paymer
David Paymer
Marina Sirtis
Marina Sirtis
Jamie McShane
Jamie McShane
Peyton List
Peyton List
Necar Zadegan
John Ales
John Ales
Merrin Dungey
Merrin Dungey
Tamlyn Tomita
Amirah Vann
Amirah Vann
Mason Gooding
Mason Gooding
Barbara Eve Harris
Barbara Eve Harris
Rebecca Wisocky
Rebecca Wisocky
Sumalee Montano
Sumalee Montano
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