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Star Trek: Picard
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Season 1 Cast of the Series Star Trek: Picard (2020)
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"Star Trek: Picard" cast
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Patrick Stewart
Jean-Luc Picard
Alison Pill
Dr. Agnes Jurati
Evan Evagora
Elnor
Isa Briones
Michelle Hurd
Isa Briones
Sutra
Harry Treadaway
Narek
Santiago Cabrera
Jeri Ryan
Brent Spiner
Jonathan Frakes
Jonathan Del Arco
Dominic Burgess
Orla Brady
David Paymer
Marina Sirtis
Jamie McShane
Peyton List
Necar Zadegan
John Ales
Merrin Dungey
Tamlyn Tomita
Amirah Vann
Mason Gooding
Barbara Eve Harris
Rebecca Wisocky
Sumalee Montano
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