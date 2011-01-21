Menu
Spartacus: Gods of the Arena

Spartacus: Gods of the Arena 2011 episode 6 season 1

9.1
10 votes
Past Transgressions
Season 1 / Episode 1 21 January 2011
Missio
Season 1 / Episode 2 28 January 2011
Paterfamilias
Season 1 / Episode 3 4 February 2011
Beneath the Mask
Season 1 / Episode 4 11 February 2011
Reckoning
Season 1 / Episode 5 18 February 2011
The Bitter End
Season 1 / Episode 6 25 February 2011
Episode description

В 1 сезоне 6 серии сериала «Спартак: Боги арены» Квинт Батиат полон решимости наказать Туллия – по его мнению, именно он подарил отцу отравленный напиток. Ганник просит Квинта продать его Туллию, чтобы он мог отомстить новому хозяину за дом Батиата. Солоний советует другу быть осторожным, а также подсказывает иное решение проблемы. Он устраивает встречу Батиата и Туллия, которая оказывается для последнего ловушкой. Люди Квинта расправляются с Туллием и замуровывают его в стену строящейся арены. Тем временем Лукреция берет себе новую рабыню, Невию, и обещает девушке, что ни один мужчина не сможет притронуться к ней.

Веттий уезжает в Антиохию, а перед этим передает свой лудус Солонию. Теперь у Квинта появился новый противник – бывший друг, знающий слишком много секретов дома Батиата. На арене разворачиваются бои между гладиаторами. В финальном сражении Крикс намерен бороться с Ганником, но так получается, что гладиаторы спасают друг друга. Сначала Крикс наносит Ашуру удар по ноге, когда сириец пытается убить Ганника исподтишка. Затем Ганник спасает галла от бойца Солония. В итоге Ганник одерживает верх над гладиаторами Солония, в награду за победу ему даруют свободу. Перед тем, как покинуть лудус, Ганник дарит свой амулет Криксу – своему преемнику. 

