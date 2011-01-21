Menu
Kinoafisha TV Shows Spartacus: Gods of the Arena Seasons Season 1 Episode 5

Spartacus: Gods of the Arena 2011 episode 5 season 1

8.6 Rate
10 votes
Past Transgressions
Season 1 / Episode 1 21 January 2011
Missio
Season 1 / Episode 2 28 January 2011
Paterfamilias
Season 1 / Episode 3 4 February 2011
Beneath the Mask
Season 1 / Episode 4 11 February 2011
Reckoning
Season 1 / Episode 5 18 February 2011
The Bitter End
Season 1 / Episode 6 25 February 2011
Episode description

В 1 сезоне 5 серии сериала «Спартак: Боги арены» Квинт и Лукреция ссорятся из-за требования главы дома. Помня о том, что муж всегда хотел детей, Лукреция решает забеременеть, а для этого приглашает в свои покои Крикса. Позже Квинт сообщает отцу, что не намерен разводиться с женой. Тем временем гладиаторы борются за первенство на арене. Самые слабые бойцы будут отправлены на рудники. Тщеславный Ашур пытается убедить своего соперника, Дагона, поддаться ему во время боя. Тот отказывается. Тогда Ашур берет верх в поединке хитростью, при этом лишив противника одного глаза и разрушив его надежды на будущее.

В финальном поединке сталкиваются Ганник и Крикс. Из дружеских чувств к Эномаю Ганник не может позволить себе ответить взаимностью Мелите. Решив покинуть лудус, гладиатор нарочно поддается Криксу в бою. Галл становится победителем. Мелита просит у госпожи разрешения увидеться с возлюбленным в последний раз перед тем, как его увезут. Тем временем Титу становится плохо. Выясняется, что Лукреция уже долгое время добавляла яд в его вино. Глава дома Батиатов умирает, то же отравленное вино в горе выпивает и Мелита. Лукреция велит Ганнику не рассказывать ничего Эномаю. 
 

Moment istiny
Avatar 3
Avatar 3 14 comments
The Opera!
The Opera! 2 comments
