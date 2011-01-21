Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Spartacus: Gods of the Arena Seasons Season 1 Episode 4

Spartacus: Gods of the Arena 2011 episode 4 season 1

8.1 Rate
10 votes
Past Transgressions
Season 1 / Episode 1 21 January 2011
Missio
Season 1 / Episode 2 28 January 2011
Paterfamilias
Season 1 / Episode 3 4 February 2011
Beneath the Mask
Season 1 / Episode 4 11 February 2011
Reckoning
Season 1 / Episode 5 18 February 2011
The Bitter End
Season 1 / Episode 6 25 February 2011
Episode description

В 1 сезоне 4 серии сериала «Спартак: Боги арены» отношения между Батиатами – отцом и сыном – становятся все более напряженными. На рынке Гайя встречает своего старого знакомого, Петрония, и знакомит его с Лукрецией. Мужчина сразу же дает понять, что наслышан о тех удовольствиях, которые гости могут найти под крышей дома Батиата. Он и сам желал бы стать гостем одного из таких вечеров, но, пока отец семейства находится в Капуе, о подобных развлечениях и думать нечего. Узнав об этом, Квинт Батиат велит жене организовать для Петрония вечер, а сам убеждает отца вместе съездить в Неаполь – подышать соленым воздухом и купить новых рабов. Свою помощь в подготовке празднества Лукреции предлагает Солоний. 

Вечер идет своим чередом, когда в доме Батиата появляется Туллий. Он высказывает желание сразиться с Ганником. Чтобы благородный римлянин не запятнал свою честь, проиграв рабу, Эномай тайком советует Ганнику поддаться в бою. Гладиатор проигрывает и просит у Туллия пощады, но, кажется, тот действительно намерен убить соперника. Лукреция останавливает Туллия, а Мелита признается Ганнику в любви. Гайя пытается соблазнить Туллия, но тот убивает ее. Тело женщины сбрасывают со скалы. Внезапно вернувшийся Тит обвиняет Лукрецию в разврате и требует, чтобы сын с ней развелся.  
 

Comments Discuss in Chat (ru)
Write review
Only registered users can comment Log in using By logging in, you agree to the terms of use

Authorisation by email

Discussing now Moment istiny
Moment istiny 81 comments
Avatar 3
Avatar 3 14 comments
The Opera!
The Opera! 2 comments
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more