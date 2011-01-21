В 1 сезоне 4 серии сериала «Спартак: Боги арены» отношения между Батиатами – отцом и сыном – становятся все более напряженными. На рынке Гайя встречает своего старого знакомого, Петрония, и знакомит его с Лукрецией. Мужчина сразу же дает понять, что наслышан о тех удовольствиях, которые гости могут найти под крышей дома Батиата. Он и сам желал бы стать гостем одного из таких вечеров, но, пока отец семейства находится в Капуе, о подобных развлечениях и думать нечего. Узнав об этом, Квинт Батиат велит жене организовать для Петрония вечер, а сам убеждает отца вместе съездить в Неаполь – подышать соленым воздухом и купить новых рабов. Свою помощь в подготовке празднества Лукреции предлагает Солоний.

Вечер идет своим чередом, когда в доме Батиата появляется Туллий. Он высказывает желание сразиться с Ганником. Чтобы благородный римлянин не запятнал свою честь, проиграв рабу, Эномай тайком советует Ганнику поддаться в бою. Гладиатор проигрывает и просит у Туллия пощады, но, кажется, тот действительно намерен убить соперника. Лукреция останавливает Туллия, а Мелита признается Ганнику в любви. Гайя пытается соблазнить Туллия, но тот убивает ее. Тело женщины сбрасывают со скалы. Внезапно вернувшийся Тит обвиняет Лукрецию в разврате и требует, чтобы сын с ней развелся.

