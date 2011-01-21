Menu
Kinoafisha TV Shows Spartacus: Gods of the Arena Seasons Season 1 Episode 3

Spartacus: Gods of the Arena 2011 episode 3 season 1

8.1 Rate
10 votes
Past Transgressions
Season 1 / Episode 1 21 January 2011
Missio
Season 1 / Episode 2 28 January 2011
Paterfamilias
Season 1 / Episode 3 4 February 2011
Beneath the Mask
Season 1 / Episode 4 11 February 2011
Reckoning
Season 1 / Episode 5 18 February 2011
The Bitter End
Season 1 / Episode 6 25 February 2011
Episode description

В 1 сезоне 3 серии сериала «Спартак: Боги арены» Батиат доволен тем, что ему удалось произвести впечатление на Варра и обеспечить своему бойцу участие в главной битве. Однако все планы Квинта рушатся, когда в дом возвращается его отец, Тит Батиат. Он с пренебрежением относится ко всем замыслам сына и намеревается вновь наладить добрые отношения с Туллием. Когда они отправляются на встречу, в дом Батиата наведывается Варр со своим другом Коссутием. На сей раз ему хочется развлечься с одной из рабынь. Лукреция пытается возразить Варру, но когда тот напоминает, что участие дома Батиата в грядущих играх зависит от него, покоряется.

Карфагенский гладиатор Барка обвиняет Ашура и Дагона в том, что они украли и съели его питомцев – голубей. Между бойцами завязывается драка. В самый разгар сражения в лудусе появляется Тит Батиат. Он заявляет, что вместо Ганника участие в играх примут четверо других гладиаторов. Среди прочих он называет имя Крикса. На арене галл одерживает победу над любовником Барки Ауктусом. Глава дома признает, что сын не так безнадежен, как ему казалось, и выбор нового гладиатора был удачным. Также Тит, к большому разочарованию Квинта, сообщает, что намерен остаться в Капуе.
 

Comments Discuss in Chat (ru)
