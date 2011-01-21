Menu
Spartacus: Gods of the Arena

Spartacus: Gods of the Arena 2011 episode 2 season 1

Past Transgressions
Season 1 / Episode 1 21 January 2011
Missio
Season 1 / Episode 2 28 January 2011
Paterfamilias
Season 1 / Episode 3 4 February 2011
Beneath the Mask
Season 1 / Episode 4 11 February 2011
Reckoning
Season 1 / Episode 5 18 February 2011
The Bitter End
Season 1 / Episode 6 25 February 2011
Episode description

В 1 сезоне 2 серии сериала «Спартак: Боги арены» Батиат пытается прийти в себя после избиения. Туллий передает ему через Солония еще более щедрое предложение, однако ланиста не намерен продавать своего лучшего бойца даже за удвоенную сумму. Более того, Батиат вынашивает план мести за пережитое унижение. По поручению хозяина сирийский наемник Ашур заманивает Веттия и его людей в безлюдное место, где их ждет расправа. В это время Гайя и Лукреция якобы случайно встречают Квинтилия Варра, приехавшего в Капую в поисках новых бойцов. Женщины приглашают Варра погостить в доме Батиата. Узнав о том, что Батиат тоже ланиста, Квинтилий проявляет интерес к его гладиаторам. 

За убийство Веттия хозяин лудуса пообещал Ашуру клеймо гладиатора без дополнительных испытаний. Наставник гладиаторов против таких сделок, однако ему ничего не остается, как подчиниться воле Батиата. Во время процедуры клеймения наставник оскорбляет Ашура и Дагана, чем вызывает гнев Эномая. Между ним и наставником разгорается поединок, победителем из которого выходит Эномай. За это Батиат назначает его новым наставником. Между тем жена Эномая, Мелита, ради забавы Варра вынуждена заняться сексом с Ганником. Покидая дом Батиата, Квинтилий сообщает ему, что Ганник выйдет на арену в главном бою. 
 

