В 1 сезоне 1 серии сериала «Спартак: Боги арены» Квинт Лентулий Батиат становится ланистой – управляющим лудуса, принадлежащего его отцу. С помощью своего старого друга Солония он пытается завоевать расположение влиятельного римлянина Туллия, а потому приглашает его на бой с участием своего лучшего гладиатора – Ганника. К немалой досаде Батиата, Туллий пропускает битву. Прогуливаясь по городу, Батиат становится свидетелем схватки между рабами. Один из них – галл по имени Крикс – привлекает внимание ланисты. Решив, что из галльского рекрута может выйти неплохой гладиатор, Батиат выкупает его за пятьдесят денариев вместо положенных десяти. Оказавшись в лудусе, Крикс знакомится с другими бойцами – Эномаем, Ашуром и Даганом.

Тем временем жена Батиата, Лукреция, принимает гостью из Рима – свою подругу Гайю. Батиату наконец удается встретиться с Туллием, но во время беседы он не удерживается от спора со своим конкурентом Веттием. Чтобы положить конец пререканиям, они решают устроить битву между своими лучшими бойцами. Батиат делает ставку на Ганника – и выигрывает спор. Выясняется, что Туллий является совладельцем лудуса Веттия. Вместе они хотят заполучить Ганника, а когда Батиат не соглашается на сделку, его жестоко избивают.

