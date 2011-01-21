Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Spartacus: Gods of the Arena Seasons Season 1 Episode 1

Spartacus: Gods of the Arena 2011 episode 1 season 1

8.9 Rate
10 votes
Past Transgressions
Season 1 / Episode 1 21 January 2011
Missio
Season 1 / Episode 2 28 January 2011
Paterfamilias
Season 1 / Episode 3 4 February 2011
Beneath the Mask
Season 1 / Episode 4 11 February 2011
Reckoning
Season 1 / Episode 5 18 February 2011
The Bitter End
Season 1 / Episode 6 25 February 2011
Episode description

В 1 сезоне 1 серии сериала «Спартак: Боги арены» Квинт Лентулий Батиат становится ланистой – управляющим лудуса, принадлежащего его отцу. С помощью своего старого друга Солония он пытается завоевать расположение влиятельного римлянина Туллия, а потому приглашает его на бой с участием своего лучшего гладиатора – Ганника. К немалой досаде Батиата, Туллий пропускает битву. Прогуливаясь по городу, Батиат становится свидетелем схватки между рабами. Один из них – галл по имени Крикс – привлекает внимание ланисты. Решив, что из галльского рекрута может выйти неплохой гладиатор, Батиат выкупает его за пятьдесят денариев вместо положенных десяти. Оказавшись в лудусе, Крикс знакомится с другими бойцами – Эномаем, Ашуром и Даганом. 

Тем временем жена Батиата, Лукреция, принимает гостью из Рима – свою подругу Гайю. Батиату наконец удается встретиться с Туллием, но во время беседы он не удерживается от спора со своим конкурентом Веттием. Чтобы положить конец пререканиям, они решают устроить битву между своими лучшими бойцами. Батиат делает ставку на Ганника – и выигрывает спор. Выясняется, что Туллий является совладельцем лудуса Веттия. Вместе они хотят заполучить Ганника, а когда Батиат не соглашается на сделку, его жестоко избивают. 
 

Comments Discuss in Chat (ru)
Write review
Only registered users can comment Log in using By logging in, you agree to the terms of use

Authorisation by email

Discussing now Moment istiny
Moment istiny 81 comments
Avatar 3
Avatar 3 14 comments
The Opera!
The Opera! 2 comments
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more