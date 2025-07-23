Menu
South Park 1997, season 27

South Park season 27 poster
South Park 18+
Original title Season 27
Title Сезон 27
Season premiere 23 July 2025
Production year 2025
Number of episodes 5
Runtime 1 hour 50 minutes

Series rating

8.3
Rate 16 votes
8.7 IMDb

South Park List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Season 25
Season 26
Season 27
Season 28
Season 29
Sermon on the 'Mount
Season 27 Episode 1
23 July 2025
Got a Nut
Season 27 Episode 2
6 August 2025
Sickofancy
Season 27 Episode 3
20 August 2025
Wok is Dead
Season 27 Episode 4
3 September 2025
Conflict of Interest
Season 27 Episode 5
24 September 2025
