South Park 1997, season 27
18+
Original title
Season 27
Title
Сезон 27
Season premiere
23 July 2025
Production year
2025
Number of episodes
5
Runtime
1 hour 50 minutes
Series rating
8.3
Rate
16
votes
8.7
IMDb
Sermon on the 'Mount
Season 27
Episode 1
23 July 2025
Got a Nut
Season 27
Episode 2
6 August 2025
Sickofancy
Season 27
Episode 3
20 August 2025
Wok is Dead
Season 27
Episode 4
3 September 2025
Conflict of Interest
Season 27
Episode 5
24 September 2025
