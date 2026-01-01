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Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Animated Program
Winner
Outstanding Animated Program
Winner
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Winner
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Winner
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Winner
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Winner
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Winner
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Winner
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Winner
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Animated Program
Nominee
Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Animated Program
Nominee
Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Animated Program
Nominee
Outstanding Animated Program
Nominee
Outstanding Character Voice-Over Performance
Nominee
Outstanding Character Voice-Over Performance
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Animated Program
Nominee
Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Animated Program
Nominee
Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Animated Program
Nominee
Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Animated Program
Nominee
Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Nominee
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Nominee
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Nominee
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